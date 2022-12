Romhányi Károly úgy fogalmazott, számukra mindig fontos volt a gerjeni gyermekek jövője. – Nem titok, hogy településünk fejlesztési stratégiáját családbarát településként állítottuk össze korábban, így többek között új épületbe költözött óvodánk, szolgáltatásaink köre bölcsődével bővült, nyolcosztályos iskolánk fenntartó váltásának köszönhetően pedig hosszú távon biztosított az általános iskolai oktatás helyben – sorolta az elmúlt időszak ilyen irányú fejlesztéseit a településvezető.

Hozzátette, az eddig megtett lépések ellenére mindig látják az újabb és újabb kihívásokat, megoldandó feladatokat. Ezért is vették meg korábban az óvoda-iskola mellett található ingatlant. Egyre több településen hallható ugyanis, hogy oktatási intézményeikbe pedagógust keresnek. Romhányi Károly szerint a gerjeni általános iskolában is valószínűleg tanárok jelentkezését várja majd az intézmény a következő években, hiszen a tantestületben többen is nyugdíjazás előtt állnak.

– Mindez arra ösztönzött minket, hogy előrelátó módon olyan lehetőséget kínáljunk a jelentkező pedagógusoknak, amely vonzóvá teszi településünket arra, hogy itt, Gerjenben telepedjenek le és vállaljanak munkát. A korábban megvásárolt ingatlanban szolgálati lakást alakítunk ki, amelyre most érkezett meg a minisztériumi forrás. Ennek köszönhetően hamarosan megkezdhetjük a felújítást – számolt be a fejleményekről a településvezető.

Bízom benne, hogy ez az ingatlan jó szolgálatot tesz majd , ahogy abban is, hogy a jövőben egyre több pedagógus is megismeri településünket, és felismeri Gerjen erősségeit és ideális környezetét – fűzte hozzá.