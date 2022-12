Virágba borult a tolnai temető is mindenszentek, illetve halottak napja tiszteletére. Misét is celebrált november elsején délután a helyi plébános, Ravasz Csaba a ravatalozó előtti fedett területen. Arról beszélt, hogy az ember fél az elmúlástól. Ezért arra törekszik, hogy nyomot hagyjon maga után. Az a leghelyesebb, ha a szeretet nyomait hagyjuk hátra utódainknak.

Zsikó Zoltán, Orbán Attila, Fehérvári Tamás és Korossy Ildikó (Fotó: MK)

Tolna Megye Önkormányzata november 4-én ülést tartott. A közgyűlésen készült egy összegzés is, amely bemutatja, hogy eddig összesen 157 konzorciumban benyújtott pályázat szerepel az új TOP Plusz programban. Ami a korábbi TOP pályázat eredményeit illeti: több mint kétszáz nyertes projekt több mint negyven milliárd forintnyi forrást hozott a megye gyarapítására.

Lázár János, Szollár Zoltán, Horváth István a felsővárosban (Fotó: MD)

Ács Rezső polgármester meghívására november 9-én délelőtt a megyeszékhelyre érkezett Lázár János építési és beruházási miniszter. A vendéget a város vezetője és Horváth István, a körzet országgyűlési képviselője fogadta. Lázár János átadta Ács Rezsőnek Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét, majd megtekintett néhány szekszárdi fejlesztést. A felsővárosban tartott választási gyűlésen arra biztatta a jelenlévőket, hogy a megyeszékhely időközi önkormányzati választásán Szollár Zoltánra, a Fidesz-KDNP jelöltjére adják voksukat. A javaslatot a többség megfogadta, Szollár Zoltán nyert a körzetében.

Katona Henrietta, a Tündérszépek Tolna megyei győztese (Fotó: MD)

Katona Henrietta, a Tündérszépek 2021 Tolna megyei győztese folytatta útját a szépségversenyek világában – jelent meg a szekszárdi lányról a hír november 11-én. „A napokban egy neves szépségverseny országos első helyezettje lett, elnyerte a Miss Queen Hungary 2022. Királynője címet.” Ugyancsak november 11-i hír adta tudtul, hogy Koltai-Kiss Bori, az M5 kulturális csatorna szerkesztő-műsorvezetője kapta az idei Junior Prima Díjat, ismeretterjesztés és média kategóriában. A díjazott, bár Pécsett született, egyéves kora óta Szekszárdon élt, itt töltötte gyermek- és ifjúkorát.

Koltai-Kiss Borbála a Junior Prima díjjal (Fotó: MTI/Koszticsák Sz.)

Hetvenedik születésnapját ünnepelte a dunaföldvári Magyar László Gimnázium (MLG) – adta hírül a lap november 16-án. Ebből az alkalomból avatták fel a Magyar László Tudományos Egyesület által megújított és kibővített kiállítást a Fafaragó Galériában, amely az angolai felfedező útjairól is ismert Magyar László életútját és munkásságát mutatja be. Az avatáson részt vett Angola budapesti nagykövetségének két munkatársa, Ernesto Pedro Ganga tanácsos és Amandio Veríssimo Da Costa protokollosztály-vezető is.

A Magyar László Gimnázium diákjai ünnepeltek (Fotó: Laczkó I.)

November 18-án Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban zajlott le a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 17. Tolna Megyei Prima Díjátadó gálája. Ezt elismerést vehette át Magyar Népművészet és Közművelődés Kategóriában Szabadi Mihály, Magyar Oktatás és Köznevelés kategóriában Lukácsi Pál, Magyar Sport kategóriában Janóczkiné Kiszli Vanda. A közönségdíjat a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar vihette haza. A Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért járó díjjal Süli János országgyűlési képviselő tevékenységét honorálták.

A Tolna megyei Prima díjasok: Lukácsi Pál (balra), Janóczkiné Kiszli Vanda, Szabadi Mihály és Süli János (jobbról a második) (Fotó: M. D.)

Tolna megye főispánjának, Horváth Kálmánnak meghívására Szekszárdon, a vármegyeháza dísztermében tartott előadást Felföldi László, pécsi megyés püspök Emberi méltóság közösségben címmel. A rendezvény, melyről november 26-án jelent meg beszámoló, már a közelgő advent jegyében zajlott.