Nem csak a felnőttek, de a gyermekek estében is egyre nagyobb problémát jelent az elhízás, amellyel egyre gyakrabban fordulnak szakorvoshoz a szülők. A gyermekkori elhízás elkerülésére a diéta helyett az egészséges életmód jelenthet megoldást, amelyben az életkorból adódóan kifejezetten nagy a szülők felelőssége – vélik szakemberek. Ezért is fontos tudni, mit tegyünk az ünnepi időszakban, amikor az átlagosnál többet esznek-isznak a gyermekek is.

– A családi étkezéseknél a kulcsszó, különösen a túlsúlyos gyermekek esetében a mértékletesség, mellőzzük a túl sok szénhidrátot, édességet – mondja dr. Bincsó Éva házi gyermekorvos, akitől megtudtuk, a gyerekek körében is egyre több az elhízás következtében kialakult cukorbetegség, amely megnehezíti a kicsik és szüleik életét is.

Ezért is fontos a körültekintő szülői magatartás, főként a megelőzés, amely sajnos sok családban hiányzik – osztja meg tapasztalatait a gyermekorvos. Szerinte már gyermekkorban csökkentett cukortartalmú élelmiszerekkel kellene etetni a kicsiket, amelyet különösen az ünnepek táján nehéz betartani.

Különösen a túlsúlyos gyerekek karácsonyi táplálása nehéz, akik ugyanúgy vágyakoznak a terített asztalon illatozó finomságokra, mint normál testsúlyú társaik. Esetükben ajánlott inkább a rendszeres gyümölcsfogyasztás, de ha már muszáj, az édességek közül válasszunk nekik diabetikusat. A süteményt is készítsük inkább a hagyományos cukor helyett azt helyettesítő édesítőkkel.

Az egyoldalú táplálkozás mellett az is problémát jelent, hogy a karácsonyi időszakban, de a tanítási szünetben általában sokkal kevesebbet mozognak, sportolnak a gyerekek. Dr. Bincsó Éva azt tanácsolja, hogy az ünnepek alatt is mozduljanak ki, menjenek el sétálni akár hidegben is, ezzel is kompenzálni lehet a magasabb kalóriabevitelt.