– Jelenleg kiképzőként tevékenykedem a táborban, egészségügyi felkészítést tartok a katonák egyéni elsősegély felszerelésről, továbbá ABV vegyivédelmi oktatást is – mondta a Szekszárdról érkező Mezei Zsolt őrmester. A 69. Horváth József Területvédelmi Zászlóalj katonája azt is elárulta, hogy mint kiképző számára a legnehezebb feladat a fiatal állományt rászoktatni a szigorú katonai kötelmekre. – Minden kezdet nehéz, de azt gondolom, hogy aki elhivatott, maximálisan fog teljesíteni és azt is fogja nyújtani. A kiképzendők teljes mértékben pozitívan állnak a feladathoz, isszák a kiképzők szavait, és elég sok kérdés fel is szokott merülni bennük, amire a legjobb tudásom szerint igyekszek választ is adni nekik.