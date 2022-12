Betlehemi jászol is látható a díszletek között, amelyet idén egy csodás elem is kiegészít, a próféciát megjelenítő díszlet. Egy üres kereszt, egy üres bölcső, rajta a torinói leplet jelképző fehér lepel, amely megjeleníti a jövendölést, hogy megszületik a Megváltó, aki tudja, hogy Júdás elárulja majd, és meghal, de fel is támad.

Régen az volt a szokás, hogy a gyerekek ágybetétbe gyűjtötték a szalmát, amelyet aztán a kosárba dobtak, hogy Jézusnak puha legyen a fekhelye. Erre utalnak a díszletnél található feliratok: "Ha te is velünk imádkozol a békéért, tegyél bele egy szalmaszálat a kis Jézus bölcsőjébe, és vigyél magaddal egy áldást." A következő felirat is megható: "Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.

Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!" A harmadik felirat már a békére utal: "Úr Jézus, Békesség Királya, segíts, hogy mielőbb befejeződjön ez a háború és vége legyen annak a nyomorúságnak is, amit itt nálunk is okoz".

A Mikulás Háza advent első vasárnapján nyílt, és január elejéig lesz látogatható, nem kérnek belépődíjat, és időpontot sem kell egyeztetni.

A varázslatos élmény megálmodója a váraljai Gűth Balázs, aki Ausztriában dolgozik fémipari betanított munkásként, ám szinte minden hétvégét itthon tölt Magyarországon, Váralján.