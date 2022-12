Idén a közgyűlésen 254 előterjesztést tárgyaltak meg a képviselők, több mint 300 döntés és 20-nál több rendelet született. A polgármester – csatlakozva a szociális bizottság elnökéhez – kiemelte, hogy a következő év várhatóan nagy feladat elé állítja majd a várost a szociális feladatvállalás tekintetében. A tennivalók sorolását és összegzését követően megköszönte a közreműködők segítségét és támogatását.

A városvezető az összefoglalójában többek között elmondta azt is, hogy egyeztetett a sportegyesület illetve a tűzoltóság vezetőjével a szervezetek életében fontos eseményekkel kapcsolatban. A pénzügyi konstrukciós lehetőségeket is felmérték az OTP munkatársaival, átadták a Fiatalok a városért elismeréseket, és megyei díjátadón vett részt a polgármester, ahol a diákolimpián jeleskedőket is jutalmazták.

Döntöttek a képviselők a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft. ügyvezetői állására érkezett pályázat sorsáról is. A következő év. január 1-jétől Bencze Diána fogja vezetni a kft.-t. Ezután az önkormányzati bérlakásállomány felújítási tervét hagyták jóvá.

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság Köztestület jövő évi működésének támogatását is napirendre vették, ennek értelmében negyedéves időközönként történik a finanszírozás. Döntés született arról is, hogy a városvezetés biztosítja a megváltozott munkaképességű dolgozók jövő évi foglalkoztatásához szükséges pénzügyi fedezet, a védőoltási, illetve felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj program folytatásához szükséges támogatást.

Szó esett még csapadékelvezetésről és épületek bontására is kiválasztottak vállalkozót. A nyílt ülés végén jóváhagyták a képviselő-testület jövő évi üléstervét is – számolt be a közgyűlésről a bataszek.hu.