– A részvétel is nagyon fontos, de nyerni azért még jobb érzés. – Többek között erről beszélt Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere a Tolna Város Jó tanulója–Jó Sportolója kitüntető díj csütörtök esti átadó ünnepségén. Ami azt illeti, a díjazottak eddigi sportkarrierjük során gyakran megtapasztalhatták a győzelem érzését, ráadásul nemcsak a sportversenyeken, hanem a tanulásban is kimagasló teljesítményt nyújtottak.

A jó tanuló-jó sportoló elismeréseket 2020-ban és 2021-ben a járványhelyzet miatt nem tudták átadni, ezért az idei ünnepségen összesen három év díjazottjait köszöntötték. A rendezvényt ezúttal a tolnai városháza dísztermében rendezték, ahol Appelshoffer Ágnes köszöntötte a kitüntetetteket, biztosítva őket arról, hogy nemcsak szüleik, tanáraik, edzőik büszkék rájuk, hanem az egész település.

A városvezető arra buzdította a díjazottakat, hogy továbbra is igyekezzenek ilyen teljesítményt nyújtani a versenyeken és az iskolában egyaránt. Az ünnepségen tolnai zeneiskolások és tanáraik, Szabó Zsófia Máténé Hepp Andreával, Kiss Csaba pedig Maul Péterrel működött közre, fuvola, illetve trombita darabbal.

Kiss Gréta Anettnek Appelshoffer Ágnes polgármester adta át a díjat. (Fotó: Pámerné Bükky Klára)

A jó tanuló-jó sportoló díjra a sportegyesületek, illetve az iskolák által felterjesztett diákokat az adott év tanulmányi és sport eredménye alapján, meghatározott pontrendszer alapján értékelik. Aki folyamatosan jól teljesít, az akár zsinórban több éven keresztül is kiérdemelheti a kitüntetést.

Két idei díjazottnak ez is sikerült: egyikük „triplázott”, azaz 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben is elnyerte a díjat, egy másik gimnazistának pedig a tavalyi és az idei pályázat alkalmával sikerült dupláznia.

Az idei kitüntetettek esetében más érdekesség is akadt: az egyik díjazott sakkban és kajak-kenuban is kiváló eredményeket ért el, osztálytársa pedig karatéban és labdarúgásban egyaránt jeleskedett.

2020-ban Haiszer Annna Liza (Szent István Katolikus Gimnázium; kajak-kenu), Kiss Gréta Anett (Szent István gimnázium; futsal), Kovács Botond (Wosinsksy általános iskola; kajak-kenu) és Orbán Ákos (Wosinsky iskola; labdarúgás) nyerte el a kitüntetést.

2021-ben Kiss Gréta Anett (Szent István gimnázium; futsal), Mármarosi Noel Zsolt (Wosinsky iskola, kajak-kenu), Kovács Gyula (Wosinsky iskola; asztalitenisz) és Vigh Vivien (Szent István gimnázium; kajak-kenu) lett a díjazott.

2022-ben Acsádi Petra (Szent István gimnázium; karate és labdarúgás), Barina Bence Márton (Wosinsky iskola; kajak-kenu), Buri Petra (Szent István gimnázium; sakk és kajak-kenu), Kiss Gréta Anett (Szent István Gimnázium, futsal és labdarúgás), valamint Vigh Vivien (Szent István gimnázium; kajak-kenu) vehette át a díjat.