Ismét dörögtek a fegyverek kedden Tolna megyében. Mégpedig azért, mert bármilyen furcsán hangzik, jótékony cél vezette a fegyvereseket. Ők ugyanis vadászok voltak, az országban már tizedik alkalommal megrendezett jótékonysági vadászat résztvevői. A cél ugyanis az egészségügy segítése. A bevételből a gyógyítást könnyebbé, biztosabbá tevő műszerekkel, eszközökkel segítik a kórházak gyermekosztályait.

Tolnában három helyen volt ezen a napon jótékonysági vadászat, Szálkán, Regölyben és Alsónyéken. A központi nyitány reggel nyolckor az alsónyéki kultúrházban volt, ahol több mint harminc vadászt köszöntött Horváth István. A körzet országgyűlési képviselője elmondta, a vadászat nem öncélú cselekmény, hanem egy olyan élet, élmény, nemes sport, amely szolgálja a vadgazdálkodást, a környezet tiszteletét is.

Részt vett a vadászaton Zsikó Zoltán, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, mint az országos jótékonysági vadászat Tolna megyei nagykövete. A megnyitón arról beszélt, ezen a 2013 óta mindig december 27-én sorra kerülő, így idén már jubileumi jótékonysági vadászaton az ország 19 megyéjében 38 vadásztársaság vesz részt. Tolnában az alsónyékiek 35-en, a regölyi Kapos Koppány Vadásztársaság területén 36-an vadásznak, és Szálka környékén is tartanak ugyanilyen céllal eseményt.

Az évek során csatlakoztak a kezdeményezéshez Kárpát-medence többi országában élő vadászok is, hiszen – mint mondta – jóérzésű vadász, önzetlen ember határainkon túl is akad bőven, mint ahogy, sajnos, beteg gyerek is. Így 2020 óta van jótékonysági vadászat Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken és Délvidéken szintén. Ezzel eddig 90 ezer gyermek gyógyulását segítették az eddig vásárolt 172 korszerű gyógyászati berendezéssel 124 millió forint értékben, s a mostani jótékonysági vadászat Tolnában ezt az összeget további 40 millióval növeli.