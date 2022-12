A délutánt közös étkezéssel kezdték, amelyhez az ebédet a Napsugár Idősek Otthona készítette. Az étkezés előtt Szabó Oszkár plébános mondott áldást, és Pásztor Anikó, a tanoda szakmai vezetője összegezte az elmúlt év történéseit. Az ebédet desszert, méghozzá palacsinta követte a dunaföldvári Őszi Alkony Nyugdíjas Klub jóvoltából – számolt be a dunaföldvári önkormányzati portál.

Ezután az énekes-rapper, Raul érkezett a Templom utca 32-be, aki több szálon is kötődik a környékhez, legutoljára nyáron lépett fel Dunaföldváron. Ő ingyenesen vállalta a fellépést, de természetesen beszélgetett és fotózkodott is a gyerekekkel, akik mind nagyon élvezték a lehetőséget. A finom falatok mellett a megjelenteket kreatív, kézműves programok is várták, emellett a gyerekek egy kisebb csomagot is átvehettek, míg a szülők egy-egy kilogramm lisztet kaptak a Máltai Szeretetszolgálat Önkéntes csoportjának köszönhetően.

Pásztor Anikó elmondta, a kirándulásoktól kezdve a táborokon át számtalan program belefért az idei évbe, bíznak benne, hogy a jövő esztendő is ilyen jól sikerül majd. Mindig volt valamilyen elfoglaltság, amit várhattak a gyerekek, akik jól érezhették magukat – tette hozzá. A tanoda szakmai vezetője jelezte, a jövő évi naptár már körvonalazódik, az első programok között lesz majd a friss, de már visszatérő foci kupa. Ezt a dunaújvárosi Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány és Központ ellátottjaival és dolgozóival közösen szervezték meg az idei évben először, de bíznak benne, hogy jövőre még több szervezetet, köztük máltás tanodákat is be tudnak majd vonni.