Készen állnak a kemény télre az autóbuszok Tolnában

Tolna megyében is készen állnak a keményebb télre, a nehezebb út- és látási viszonyokra a Volánbusz Zrt. autóbuszai. A vállalat az autóbusz-állomások és a műszaki telepek hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálataira is felkészült, ezzel biztosítva a biztonságos közlekedést, valamint már feltöltötte a csúszásmentesítő anyagok készleteit is.

A Volánbusz minden évben kiemelt figyelmet fordít a téli felkészülésre. Nagy szükség van erre, hiszen amikor megváltoznak az út- és látási viszonyok, ahhoz minden közlekedőnek, de különösen egy közszolgáltatónak maximálisan alkalmazkodnia kell. Fotó: Makovics Kornél Lapunkat tájékoztatták, hogy Tolna megyében kétszázhuszonnyolc autóbusszal látják el feladataikat, a buszok átlagéletkora 10,7 év. A szekszárdi telephely állományába nyolcvanhét, a bonyhádiéba harmincnégy, a dombóváriéba huszonkettő, a paksiéba negyvenkilenc, a tamásiéba huszonegy, míg a gyönkiébe tizenöt busz tartozik. Helyi közszolgáltatást Szekszárdon tíz, Bátaszéken egy járművel végeznek, továbbá mindkét városban, valamint Bonyhádon és – ez év végéig – Tamásiban helyközi állományuk helyi feladatokat is ellát. A járműfiatalítási programjuk 2018-ban indult, és eddig hatvannégy új autóbusz érkezett Tolna megyébe. Legutóbb négy Credobus Inovell 12 típusú autóbusz állt fogalomba idén ősszel a Szekszárd–Kajdacs–Szekszárd, Szekszárd–Sárpilis–Szekszárd, Szekszárd–Felsőnána–Szekszárd, Szekszárd–Nagydorog–Szekszárd, Szekszárd–Pécs–Szekszárd, Siófok–Baja–Siófok, Bonyhád–Szekszárd–Siófok–Szekszárd–Bonyhád, Paks–Szekszárd–Siófok–Szekszárd–Paks, Pusztahencse–Paks, Erőmű autóbuszvonalakon. Hozzátették: az idei évtől kezdve állomásaikon országos szinten külső vállalkozó végzi a takarítási, hó- és síkosságmentesítési feladatokat, melyeket közbeszerzési eljárás keretében nyert el. A nyertes ajánlattevő huszonnégy órás diszpécserszolgálattal rendelkezik, és szükség esetén azonnal elvégzi a hóeltakarítási és csúszásmentesítési munkálatokat. A Volánbusz autóbusz-vezetői minden évben oktatáson vesznek részt, amelyen a téli közlekedés veszélyeire, az azok kezeléséhez szükséges vezetéstechnika alkalmazására és a téli üzemeltetéssel kapcsolatos előírások betartására készítik fel őket. A képzésen kiemelt hangsúlyt fektetnek a váratlan helyzetek kezelésére, a munkatársak problémamegoldó képességének fejlesztésére. Évente mintegy ezer autóbusz-vezető speciális vezetéstechnikai tréningen vehet részt a Hungaroring tanpályáján is. Tolna megyéből idén huszonkilenc autóbusz-vezető vett részt vezetéstechnikai tréningen a Hungaroringen. Arra törekszenek, hogy lehetőleg minél több kollégájuk tudjon részt venni a tréningen, de a kiválasztás során tekintettel kell lenniük a szolgáltatásuk biztonságára és biztosítására, továbbá a menetrend betartására is. A Volánbusz korszerű, minden szükséges berendezéssel felszerelt buszain nagy biztonságban érezhetik magukat az utasok a téli időjárási körülmények között is. Kiemelten figyelnek a gumiabroncsok állapotára Az autóbusz járművek alapfelszereltsége a blokkolás-, és kipörgésgátló, valamint a legújabb autóbuszok esetén a menetstabilizáló, sávtartó berendezés, vészfékasszisztens és az aktív fékezésre is képes adaptív tempomat. Kiemelten figyelnek a gumiabroncsok állapotára. A nemzetközi járatokhoz használt járműveiket sáros és havas utakon is megfelelő menetbiztonságot nyújtó abroncsokkal szerelik fel (M+S jelölés, háromcsúcsú hegyet és hópelyhet ábrázoló szimbólum – 3PMSF); a belföldi járatok jellemzően négyévszakos gumiabroncsokkal közlekednek. Öt milliméternél kisebb profilmélységű abroncsokkal nem indítanak járatokat, a kopott gumikat minden esetben cserélik. Az autóbuszok kizárólag működőképes fűtőberendezéssel közlekedhetnek. A műszaki telephelyeken fagyszolgálat működik, hogy a járatok időben, biztonságosan indulhassanak.

