A verseny ötlete 2019-ben született az önkormányzati testület első üléseinek egyikén, amikor arról tanakodtak, hogy kihasználva a helyi civil élet adta lehetőségeket, milyen programokat lehetne még szervezni. – Így született meg a mézeskalácssütő verseny ötlete, amely a karácsonyfa és a szaloncukor mellett az ünnepre talán legjellemzőbb sütemény és dekoráció – mondta a program ötletgazdája és szervezője, dr. Gyöngyösi Petra helyi képviselő, az Együttműködési Bizottság elnöke, aki szerint a faluban különösen szeretik ápolni a hagyományokat, erősek a családi kapcsolatok, sokat találkoznak a nagyszülők a gyerekeikkel és az unokákkal.

Így találták ki a verseny kategóriáit is, hogy egyénileg és csoportosan is lehessen indulni, természetesen mindkét kategórián belül elkülönítve a 18 év felettieket és a gyermekeket. Gyöngyösi Petrától megtudtuk, már az első alkalommal szép számmal akadtak pályázók. A program célja az, hogy bemutassa a helyi értékeket, így a zsűribe is három helyi szakembert, cukrászt hívtak meg. Bár a verseny jól sikerült, az ezt követő évek korlátozásai miatt mostanáig nem tudták megrendezni újra.

Most végre ismét várják a lelkes mézeskalács készítőket, akik összemérhetik tudásukat, amennyiben a pályaműveket és egy lezárt borítékban a jelentkezési lapot a megadott napon, azaz december 8-án 17-18 óra között eljuttatják a Faluházba, ahol megtörténik az elbírálás. A zsűri, ahogy korábban, ezúttal is a megjelenést és a külső technikát vizsgálja majd, és egytől tízig pontozza a műveket. Ezt összesítve alakul ki a végleges sorrend. Lesz közönségdíj, hiszen a karácsonyi programra érkezők ezúttal is szavazhatnak majd az általuk legszebbnek ítélt mézeskalácsra, amelynek győztesét külön díjazzák. Az eredményt az Adventi Koszorú című ünnepi műsor keretében hirdetik ki december 11-én, 15 órától a faluházban.