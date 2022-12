A Belügyminisztérium pályázatának köszönhetően elkészült a Rákóczi, az Ady és a Jókai utcai járdaszakaszok felújítása, míg a Magyar Falu Program (MFP) révén a művelődési ház újulhatott meg. A két beruházás értéke meghaladta az 51 millió forintot. Az eseményen – mások mellett – Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője mondott köszöntőt.

– Gratulálok a kisvejkei lakosoknak, akiknek ezúton is szeretetteljes, szép karácsonyt és hasonló sikerekben bővelkedő új esztendőt kívánok! – mondta az államtitkár, felidézve, hogy a település a szombaton átadott beruházások mellett az elmúlt időszakban is több nyertes pályázatot könyvelhetett el. Korszerűsíthették a falugondnoki szolgálatukat, új települési kisbuszt szerezhettek be, továbbá új játszóteret is kialakíthattak szintén a MFP-nak köszönhetően.