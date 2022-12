Egy éve ilyenkor még a delta hullám súlyos megbetegedéseket okozott, sőt emlékezetes és tragikus események borzolták az idegeinket, mondta dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.

-Most „csak” az omikron újabb és újabb típusa felelős a heveny légúti betegségek többségéért. Kemenesi Gábor virológus szerint: „Ez a variánsok kora.” A koronavírus mára szezonális vírus, aminek most van a szezonja. Ez az esetszámon egyelőre nem látszik még. Bár élek a gyanúval, hogy a tünetszegény esetek nem kerülnek a látómezőbe.

-Megint változtak a tünetek. Hidegrázással indít, amit fejfájás követ. „Szétrobban a fejem!” mondat, gyakorta elhangzik. Rutinos fejfájós páciens a fejfájást így részletezte. „Hajnalban fejfájásra ébredtem. A tarkótól a koponyaalapon át a homlokomba hasított a fájdalom. Többnyire kétoldali volt, de időnkét volt oldalkülönbség. A fájdalomcsillapító alig enyhített rajta. Torokfájás egyik nap volt, másik nap enyhült, majd újra visszatért.”

-A kontaktok egyikének pozitív tesztjéből következtettük ki, hogy a koronavírus a felelős a tünetekért. A koronavírusos betegnek jellemzően a háta fáj, az influenzásnak a végtagjai. Gyengeség, erőtlenség, levertség mind a két betegséghez tartozhat, időtartama igen különböző.

Az erős immunrendszerű fiatalok és középkorúak jól viselik az omikron fertőzést. Úgy tűnik, hogy a többség nem fordul orvoshoz, elvannak otthon. Csak szövődmény miatt jönnek a rendelésre. Fülfájás és arcüreg folyamat, másodlagos tüdőgyulladás a jellemző szövődmény. A heveny szak után, postcovid tünetként többen panaszkodtak fogfájásra. A kollégák, több esetben találtak gyulladást, cisztát a foggyökér körül. A vége a fog kihúzása volt. A sebgyógyulás után újra jelzett egy fogacska, azt tanácsoltam, hogy ne menjen fogászatra, várjon még vele. Az ellenkezőjére szoktam bíztatni a pácienseket, a fogászati betegségek kezeltetésére.

A tünetes omikronosok tekintetén is látni az agyi ködöt, amihez türelmetlenség társul. Egyéként újra több páciens jelezte, hogy a testsúlyából meglepően sokat vesztett, enni alig-alig tudott. Három, öt nap alatt az általános állapot javulásnak indul. A szépséghiba, hogy a betegek jelentős része hónapokig visszajár a rendelőbe. Egyik fertőzésből kikeverednek és jön egy másik nyavalya. Röntgen, vérvétel után épphogy megnyugszik a páciens a jó eredményektől, amikor újra elkap valamit.

-Sokat citált és vizsgált kérdés, hogy a védőoltások okoznak- e szívizomgyulladást. Nagyon kevés és enyhe lefolyású szívizomgyulladással volt összefüggésbe hozható a messenger RNS alapú védőoltás. Ezzel szemben a fertőzéshez többféle szív és érrendszeri betegség köthető, még szívizomgyulladás is.

-Egy fiatal háziorvos a nyári omicron „náthából” úgy gyógyult meg, hogy azóta pacemaker vezérli a szívét. A következő mondatot már szokványosnak mondható: „ amióta covidos voltam, ingadozik a vérnyomásom. Sokszor mérek magasat. Azért jöttem, hogy vérnyomáscsökkentőt írassak.” Ebből az esetből minden napra esik néhány. Az emelkedett otthoni értékek esetén nálunk 24 órás vérnyomás montírozás következik, ha beteg nem hárítja a vizsgálatot. A következő eset szerencsére egyedi.„ Rosszul vagyok és az éjjel is egyszer rosszul voltam. Disznóvágáson voltam és ott megfáztam. A többiek is megbetegedtek.” A sápadt, hideg verejtékes betegből többet nem lehetett kihúzni. Ami nem csoda, mert gyakorlatilag nem volt mérhető vérnyomása, közben a pulzusa 180 felett volt. Igazi hős, hogy saját lábán bejött hozzánk. Szívós férfi.

A coronavírus nem először betegítette meg. Középsúlyos esetként a kórházat is megjárta már. Neki a vírus a szívét vette célba. EKG-ja a Balatonfüredi kardiológusnak, aki csak az EKG-ját látta, szintén meghaladta az ingerküszöbét a leletezéskor telefonon felhívott, hogy mi van a beteggel? Egyébként oltott páciens, mindent megtett, hogy elkerülje a fertőzést. Szerencséjére a ritmuszavara spontán megszűnt. Kardiológiai vizsgálatra megy. Ilyen és hasonló esetek bizonyítják azt a szomorú szakmai tényt, hogy a második és többedik koronavírus fertőzés súlyos lefolyásának következményei vannak.

-Ez a vírus sok meglepetést okozott már, és senki sem ígérte meg, hogy továbbiakban unalmas lesz az együttélés vele.

-Oltassunk vagy ne oltassunk, kérdezik gyakran a páciensek, mondta dr. Kovács Klára. Aki nem kapott még koronavírus emlékeztető oltást, neki célszerű felvenni a kétkomponensű koronavírus elleni oltást. Egyébként igen összetett az oltás kérdése: az oltási státusz, a betegségen való átesések, és az alapbetegségek miatt személyre szabottan szükséges minden páciens szakmai elvek mentén történő oltási tanácsadása. Nekem négy oltás nélkül az ínamba szállna a bátorság egy-egy koronavírusos beteg ellátása során.

Az idősotthonban már oltottam a kétkomponensű oltóanyaggal, ami az eredeti wuhani vírus és az omikron ellen vált ki immunreakciót. Az oltás után vagyunk több héttel és senkinek sem volt semmilyen panasza. Egy emlékeztető oltást én is felvettem, nem szeretném még az omikront sem elkapni. Az injekció helye sem fájt és általános tünetem sem volt.

Többszáz influenzaoltást adtam be a praxisban és munkahelyeken. Gyakran kellett átbillenteni az oltásfásultság állapotában lévőket. A varázspálca híján, így szoktam érvelni: Három éve ilyenkor még szinte senki sem tudott a koronavírusról. A szakma évek óta tartott egy világjárványtól, amiben kórokozónak az influenzavírusra számítottunk. Akkor az influenzajárvány fenyegetettség miatt az oltási kedv egészen jó volt. Egyébként influenzajárvány az idén is lesz. Nem számítunk világjárványra, de attól még komolyan kell venni ezt a kórokozót is.

A felfázós panaszok is gyakoriak

Lassan mindenki volt már covidos, csak az a kérdés, hogy hányszor volt tünetes beteg és hányszor ment át a fertőzés észrevétlenül, vagy jellegtelen panaszokkal valakin. A covid utáni elhúzódó panaszok sok nehézséget jelentenek a pácienseknek és gyógyítóknak is. A koronavírus legnagyobb rákfenéje az, hogy nem ismerjük a hosszútávú hatásait. Kincstári optimizmusomra alapozva remélem, hogy súlyos következményekkel nem kell majd megküzdenünk. Ezt senki sem ígérte eddig meg.

A gyengén fűtött lakások, munkahelyek, közintézmények miatt a felfázásos panaszokkal jelentkezők száma megnőtt. Húgyúti fertőzésből közel annyi van, mint légútiból. Többségnek elég az egyszeri fertőtlenítő kezelés. Ami nem a pálinka, hanem vényköteles gyógyszer. Szoknunk kell a réteges öltözködést és a vastagabb talppal bíró lábbelik használatát. Szerencsére az aktuális divat segítségünkre van a felfázás elkerülésében. Egyébként a vastag talpú cipőkön kívül a magas derekú nadrág és hosszú mellény divat szintén optimális viselet napjainkban.