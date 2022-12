Ebben folyamatosan segíti a pedagógusok munkáját az egyetem, tette hozzá dr. Györkő Enikő docens, a gyógypedagógiai szak felelőse. A NeuroHarmónia Központtal közösen, egy teamben dolgozva teszik jobbá, könnyebbé, eredményesebbé az egyedi tulajdonságokkal rendelkező, atipikus diákok tanulását.

Az ősztől kezdődő nem egyedi, kísérleti tanév lesz – folytatta immár dr. Szécsi Gábor professzor, a kar dékánja. Minden évet így fognak indítani. A reformpedagógiai irányok, amelyek az itteni modell alapjai a kar kutatási témái voltak eddig is, könyvekben foglalták össze, s azokat eljuttatták iskolákba. Programjukban most szerepel egy ilyen jellegű kutatóintézet alapítása is, ahol még hatékonyabban dolgoznak majd az együttműködés, kreativitás jegyében.

Szándékuk felhívni a figyelmet arra, hogy nem elkülönült iskolatípusokban kell ennek a gyakorlatnak megvalósulni, hanem a hagyományos, államilag fenntartott oktatási intézményekben. Azért is, mert ennek lassan szinte minden gyereket érintő reformnak kell lennie, ugyanis a legtöbb mai óvodás az iskolában már nem tudja azokat a tanulási folyamatokat befogadni, amellyel a mai felnőtteket nevelték. Nekik kell az új elveken alapuló nevelési gyakorlat.