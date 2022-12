Megemlékezés 31 perce

Mindössze egy saját kötetet hagyott hátra

Elhunyt Drescher J. Attila költő, szerkesztő, főiskolai tanszékvezető. Pályája több Tolna megyei városhoz (Dombóvár, Szekszárd, Tamási), valamint Sopronhoz, Szegedhez és Budapesthez is kötődött. Írásunkban régi barátja és tollforgató társa, a soproni Zentai László is emlékezik rá, aki egy ideig Szekszárdon is dolgozott.

Wessely Gábor Wessely Gábor

Drescher J. Attila (balról) egy irodalmi összejövetelen, Gyöngyösi Ferenccel (Beküldött fotó)

Ő volt a mi József Attilánk és a mi dupla doktorunk. Dr. Drescher József Attila. Sokak tanára, és sokak tollforgató társa. Főiskolai (egyetemi kari) tanszékvezető, költő, szerkesztő, aki rengeteget publikált – újságokban, antológiákban –, de mindössze egy verseskötetet hagyott hátra. Elhunyt Drescher J. Attila; 72 évet élt. Soproni gyermekkor, szegedi ifjúkor, tolnai felnőttkor után a fővárosban dolgozott, s 2010-es nyugdíjazását követően visszaköltözött vidékre: Zamárdiba, Siófokra, végül Tamásiba. Kissé jobban kibontva az életút állomásait: Szegeden volt egyetemista, pályakezdő gimnáziumi tanár Dombóváron, a megyei tanács művelődési osztályának munkatársa Szekszárdon, majd a tanárképző főiskola adjunktusa, később – 1993-2003-ig – idegen nyelvű tanszékvezetője. Azt követően került Budapestre, mert elnyerte a Márton Áron Szakkollégium főigazgatói posztját. Elérve a nyugdíjkorhatárt ismét vidékre költözött. Utolsó éveit Tamásiba töltötte, ahol még adott órákat a helyi gimnáziumban. Adódtak problémái: személyes jellegűek, anyagi természetűek, végül egészségrombolók is. A feleségétől 21 évi házasság után elvált, aztán volt még egy hosszabb, nyolc évig tartó kapcsolat, mely úgy zárult, hogy a házát el kellett adnia, áron alul. Akkor kezdődött az „albérletezős” időszaka. Később a kocsija is odalett, amit nem tudott pótolni, mert nem volt miből. Nem panaszkodott. Ezt az esetet például így összegezte: „Szembe jött velem a szalagkorlát”. Most másvalami jött vele szembe. Hosszú betegeskedés után hunyt el, karácsony előtt. Drescher J. Attila (Fotó: Jel/Cs. Mayer Katalin) Attila, akiről már csak múlt időben lehet beszélni Drescher J. Attila tanár, szerkesztő, főiskolai docens volt, és édesapja a két lányának. Annyira természetes, hogy ennyi mindennek részese lehetett, hogy rettenetes most elhinni: Attila már nincs közöttünk. A lélekvesztő Hermész elengedte Kharón ladikján a karácsonyi várakozás utolsó hetében. Szekszárdon találkoztam vele először, mert akkoriban magam is ott dolgoztam. Azonnal megéreztük mindketten, hogy soproniak vagyunk, mert jó soproninak lenni, bárhova is visz a jó sorsunk. Majdnem ugyanolyan jó, ahogy az ember Szekszárdon, Dombóváron vagy Tamásiban él. Vágyódott haza, meg is próbálta, de nem sikerült, mert az embernek nem sikerülhet minden. Szerénység jellemezte, nem tolakodott, a babitsi fegyelmet követte, mert jó tollú, fegyelmezett, ironikus költő volt. Író, akinek tavalyelőtt jelenhetett meg az első, s egyben az utolsó verseskötete. Az utóbbi évtizedben sokat beszéltünk telefonon. Fanyar, olykor beletörődő humora mindig elbűvölt. Csányi Lászlónak hűséges és bölcs alkotótársaként tevékenykedett a Dunatáj folyóirat szerkesztőségében. Rettenetes. hogy mindenről csak múlt időben beszélhetek. Gyűlölőm a van létige múlt idejű alakját! Nagyon gyűlölőm… Zentai László

