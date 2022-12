Esztergomban, a Grand Hotelben tartotta a Magyar Pékszövetség az éves országos közgyűlését. Mint minden évben, idén is itt vehette át a jelölt az Életműdíjat, amit a régiók vezetőinek javaslatai alapján az országos elnökség szavaz meg. Idén öt jelölt közül választották ki Kászpári Károlyt, akinek nem ez az első elismerése, hiszen három éve az Év Tolna Megyei Vállalkozója díjat is átvehette.

Ez az év a pékségek számára is sok változást hozott, nyilván ez is szóba került a szakmai rendezvényen. Kászpári Károly elmondta, nagyon sok pékség zárt be az idén. A talpon maradás egyik feltétele, hogy az adott vállalkozás milyen vásárlói környezetben van, illetve milyen a cég pénzügyi háttere. Nekik ebből a szempontból még szerencséjük van, de ki tudja, mi lesz pár év múlva, tette hozzá.

Már hozzátartozik a megyeszékhely arculatához az a kenyeret, péksüteményeket árusító speciális jármű, mely hétköznaponként kiszolgálja az egyre nagyobb vevőkört. Ez a tengelici Frissten Pékség autója.

– Tengelicen gyerekként mindig ott mentem el Jilling Endre péksége előtt, az onnan kiszűrődő illat igencsak megfogott. Tizennégy éves voltam, amikor péktanulónak álltam, és ebben a pékségben is töltöttem egy inasévet. Pont a napokban jutott eszembe ez, és az a szituáció, amikor éppen egy liszteszsákon ültem, amikor bejött a cég egyik vezetője, és megkérdezte tőlem, hogy szerintem jó szakmát választottam-e? De meg se várta a válaszomat, folytatta, szerinte jobban jártam volna, ha juhásznak megyek, mert ott egész nap ülhetnék. Nagyon megszeppentem – mesélte Kászpári Károly.

A kezdetekről elmesélte, hogy Szekszárdon, Nagydorogon és Tolnán is töltött pár évet, éppen abban az időben, amikor az addigi kis pékségek vezetői visszamentek a nagyüzemekbe. Sok felkészült pékkel találkozott, volt kitől tanulni, nemcsak a szakma alapjait, de a munkához való hozzáállást, alázatot, és a másik iránti tiszteletet is.

Ilyen kitérő után került Tengelicre az akkori mezőgazdasági termelőszövetkezet pékségébe. A hetvenes évek közepén egyre több téesz csinált valamilyen ipari üzemet, a decsi volt ebben az úttörő, a kenyerük még Szekszárdon is sláger lett. A decsiek mintájára alakult meg a tengelici pékség, Kászpári Károly elvállalta a vezetést. Tizenhat emberrel dolgoztak, és még az atomerőműbe is szállítottak pékárut.

– Jött a rendszerváltás, gazdasági társaságok jöttek létre, ekkor alakult meg a Frissten Kft. is – mondta Kászpári Károly. Ez sok tulajdonost jelentett eltérő érdekekkel. Felmerült bennem, hogy vagy elmegyek a cégtől, vagy megveszem mindenki üzletrészét. A tagok megértették a problémát, és eladták az üzletrészüket, amit részben hitelből tudtam megvenni.

Teltek a hónapok, Kászpári Károly azzal szembesült, hogy időről időre nem jutott pénz hó elején a saját és a felesége fizetésére. Igaz, senki másnak nem volt adósa. Azzal viszont tisztában volt, hogy ez a helyzet hosszabb távon nem tartható. Azon gondolkodott egész nap, mit csináljon, hogyan tudná a céget kihúzni a gödörből. Eszébe jutott, amikor Németországban jártak, egy autóból árulta a termékeit – sokféle kenyeret, croissant, süteményeket – egy pék. Úgy döntött, ő is megpróbálkozik hasonlóval. Brémáig utazott, ott sikerült megvenni egy speciális autót, amit hetekig szépítgettek a feleségével.

Időbe telt, mire a szekszárdiak megszerették az autós pékséget, pedig kovászos kenyereket és több különlegességet is hoztak. Szép lassan megszokták az állandó helyet, a jó minőséget a vásárlók, és ők maguk is mindig jelezték, mit ennének szívesen. Így bővült a kínálat, van magvas, rozsos, teljes kiőrlésű kenyér és péksütemény, különböző tészták, szendvicsek. Még a környező falvakból is jönnek ide vásárolni, a városban élő németek pedig visszajáró vásárlók. A kenyeres autó azóta már háromszor is változott, az igényeknek megfelelően egyre nagyobbra és modernebbre cserélték.

A minőségi árut meg kell fizetni

Kászpári Károly munkáját a szakma is elismeri, hiszen a régióban társelnöke – Baranya, Somogy és Tolna megyében – a Magyar Pékszövetségnek és tagja az országos elnökségnek. Kászpári Károly régóta a pék mestervizsga bizottság elnöke. 2015-ben átvehette az Arany Perec díjat. A nemzeti agrárkamara Tolna megyei küldötte, az élelmiszer-feldolgozók osztályának vezetője.

Mint mondta, évekig a nyomott árak okoztak gondot az ágazatban, hiszen politikai kérdést csináltak abból, hogy hazánkban a kenyér nagyon olcsó legyen. Ez viszont padlóra küldött rengeteg vállalkozást, mondta Kászpári Károly. Ebben áttörést hozott az elmúlt két év, a vásárlók is megértették azt, hogy a minőségi árut nem lehet olcsón előállítani.