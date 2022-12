Köszöntő beszédeikben felelevenítették, korábban is mindketten az építőiparban dolgoztak, s 1997 novemberében teljesült be tervük, amikor megalapították az elsősorban építőanyagkereskedéssel, de amellett tervezéssel, kivitelezéssel is foglalkozó közös cégüket. Az első időszakban mindössze három foglalkoztatottal működő vállalkozás mára Tolna megye meghatározó építőipari cégévé nőtte ki magát, tagja lett az Új Ház Zrt. hálózatának, s több mint négymilliárd forintos éves forgalmával stabil szereplője a lapunk és a NAV által közzétett TOP 100-as listájának, kiadványának.

Az Sz+C nevéhez fűződik megyénkben többek között a szekszárdi Garay-téri prémium társasház, az Obsitos Udvarház, aztán a Baka általános- és a Hunyadi középiskola, az Eszterbauer és a Mészáros Pince, a nagyszékelyi és a pálfai templom, vagy éppen a regölyi óvoda felújítása illetve építése, de az ország számos más területén is letették névjegyüket.

Az is elhangzott, hogy szerencsére van kinek átadniuk a cégvezetői stafétát, hiszen a hosszú évek óta velük dolgozó gyermekeik, az elsősorban a marketing és a HR-ügyekben magas szinten jártas Vecsei Kriszta és a szakmai területeken elmélyült tudást szerző Czank Szilárd jelenti a vállalkozás biztos jövőjét.

Az évzáró jubileumi ünnepen összesen tizenhatan vehettek át jutalmat az 5-10-15-20 éves törzsgárda tagságért, valamint kihirdették az „Év dolgozója” választás eredményét is. A legtöbb voksot a kollégáktól, ezáltal az említett címet a térdműtéte miatt internetes kapcsolat segítségével online bekapcsolódó Pesti Dávid építésvezető, műszaki előkészítő kolléga nyerte el. A „Vezetőség Különdíja” címet kapta Huszár Gabriella műszaki előkészítő és Kauder Tamás raktáros. Polecsák József kőműves és brigádvezető nyerte el a „Példakép díj” megtisztelő elismerést.