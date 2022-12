A szokásos létszámellenőrzéskor az Éljen Szekszárd frakció valamennyi tagja jelen volt, de dacból mégsem nyomta meg egyikük sem az igen gombot. Végül a napirendet némi módosítással elfogadták, de az érdemi munka nehezen kezdődött. Az ÉSZ-es képviselők a polgármestert hiányolták, majd ügyrendiként a szervezeti és működési szabályzattal ellentétes kezdeményezésekre tettek javaslatot.

A húsz napirendi pontból álló nyílt ülésen először az önkormányzati bevételek növeléséről is kellett dönteni, úgy, hogy a kapott díjak fedezzék a ténylegesen felmerülő önköltséget és a növekedésük elérje legalább az infláció mértékét. Többek között szó volt a helyi buszközlekedés tarifáinak, a parkolási, a piaci és vásári, a közterülethasználati, és a taxi droszt díjak módosításáról, illetve alapítványok támogatásáról.

A majd egy órás vita után az ÉSZ-es képviselők egymás után felálltak, kimentek a teremből, majd visszajöttek, de mégsem szavaztak, így nem született döntés. Ekkor Máté Péter, a Fidesz-KDNP frakció vezetője szünetet kért. A fél órás pauza után, mert vélhetően a szünetben tisztázódtak az eltérő vélemények, sikerült határozatot hozni.

A harmadik napirend tárgyalásakor parázslott fel újra a vita, amikor – szaknyelven – a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletet kellett módosítani. Ez tartalmazta egyebek közt a családsegítést, a hajléktalanok nappali és az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátását és a gyermekétkeztetést is. Arról is vitáztak, jó vagy rossz a gyerekeknek főzött ebéd, majd felvetették, az országgyűlési képviselőknek kell javasolni, kezdeményezzék, hogy itt is 5 százalék legyen az ÁFA, mint a vendéglátóhelyeken. Gondot okozott, hogy társulásban részt vevő települések önkormányzatainak döntése még nem volt ismert. Az viszont tudott lett, hogy Szekszárdon a közétkeztetés árai alacsonyabbak, mint a megye legtöbb városában, ám a vita végén a képviselők ennek ellenére nem szavazták meg a rendelet módosítását.