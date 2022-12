50 ÉVE „a Dombóvári Vegyesipari Szövetkezet fiatal műszaki szakemberei a PVC- szálgyártó programhoz még egy gépet készítettek 160 ezer forint önköltséggel. A gép olasz gyártmányú párja csaknem egymillió forintba került.”

50 ÉVE egy novemberi esetről számolt be a napilap. „Szekszárdon a Beloiannisz utcában a TÁÉV mélyépítő részlegének dolgozói földmunka során feltépték és elszakították az egész város közvilágítását vezérlő kábelt. Aztán, mint akik jól végezték dolgukat, az egészről nem szóltak senkinek, hanem odébbálltak. Este, mikor a központi kapcsoló elfordítására nem gyulladtak ki az utcákon a lámpák, akkor kellett megkeresni a DÉDÂSZ szerelőinek a hibát.”

50 ÉVE Faddon „egy hároméves kese anyadisznó tizennyolc újszülött kis malaccal örvendeztette meg gazdáját. A tizennyolc malackából most tizenhat van életben, mind szépen fejlődnek, de az anyadisznó nem tudta minden porontyának nevelését vállalni, ezért a faddi gazda azokat »dudlizza«. E ritka eseménynek most is csodájára járnak a szomszédok és ismerősök.”