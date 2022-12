Zuschlag-Nepp Éva evangélikus lelkész gróf Nádasdy Borbála írónővel beszélgetett a színházteremben, ezt követően kihirdették az Úton Betlehem felé című rajzpályázat eredményét. A pályázaton óvodás és általános iskolás kategóriában több mint száz pályamű érkezett. Az eredményhirdetésen Kürtösi Krisztián római katolikus plébános mondott köszöntőt.

A fesztiválon fellépett a Vox Nova Baptista Férfikar, és színházi előadásnak is részesei lehettek az érdeklődők: Szabó Magda Szelíden és szabadon című monodrámáját tekinthették meg. A gyermekeket bűvész és játszóház várta, az Ökocsiga Egyesület jóvoltából papírkarácsonyfát is készíthettek. Nyitva állt az imaszoba és könyvvásárt is tartottak a fesztiválon, melynek szervezését a református egyházközség koordinálta. Lenkey István református lelkész elmondta, boldog, hogy ennyien részt vettek az adventi fesztiválon, amelyet az IDM zenekar koncertje zárt.