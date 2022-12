A tűzijáték élmény minimum három percet érdemel

Keszler László pirotechnikus lapunknak elmondta, hogy Szekszárdra, Tolna megyébe is szokott hozni tűzijátékshow-kat. Igaz, az idei szilveszterkor nem látogat el hozzánk, de biztos benne, hogy ahogy a korábbi években úgy a lakosok most is szívesen használnak tűzijátékokat, hogy elbúcsúztassák az évet.

– Körülbelül negyven-ötven százalékkal lett drágább a tűzijáték alapanyagok ára, de már ezer forinttól lehet azokat vásárolni, egészen akár százezer forintig is. A tűzijátékshow megteremtéséhez természetesen pirotechnikusi képzést kell szerezni. Másodpercenként egy-egy égi fényjelenséget érdemes létrehozni, valamint három percnél ne legyen rövidebb a tűzijáték, hogy igazi élményt adjon – tette hozzá.

Néhány ár az internetről: Big shot három darab vetőcsöves tűzijáték bombát leárazva háromezerötszázkilencven forintért lehet kapni. Hetvenöt lövéses, húsz-huszonöt-harminc milliméter kaliberű vegyes színes tűzijátéktelep ára harmincnégyezerkilencszázkilencven forint. Fütyülős huszonötlövéses tűzijáték telep, közismert nevén "Katyusa" háromezeregyszázkilencven forint. A "Tornado Rocket" kilenc darabos rakétacsomag színes effektekkel hétezerhétszázkilencven forint.