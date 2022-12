Az orvosszövetség támogatásával a folytatásban bostoni és torontói is együttműködés formálódhat, tovább szélesítve ezzel a Pécsi Tudományegyetem nemzetközi lehetőségeinek palettáját. Az Amerikai Magyar Orvosszövetség honlapjuk szerint az Amerikai Egyesült Államokban működő, magyar származású orvosokat, kutatókat tömörítő önkéntes szervezet, amely a magyar orvosi hagyományok és eszmék megőrzésére, népszerűsítésére és ápolására, valamint a magyar orvosképzés támogatása céljából alakult, és több mint fél évszázados múltra tekint vissza. Dr. Horváth Gábort, - aki a szervezet aktív tagja már 2010 óta - a legutóbbi, sorrendben az 53. éves konferenciájukon választották meg vezetőségi tagnak, megbízatása négy évre szól. Mindezidáig nem volt arra példa, hogy az HMAA olyan vezetőségi taggal gyarapodott volna, aki nem az Államokban él.

„Az HMAA jóvoltából immáron 30 évre visszatekintő csereprogram működik, melynek keretében lehetőség van három hónapot eltölteni a Buffalói Egyetemen (Buffalo School of Medicine and Biomedical Sciences). Számomra 2010-ben adatott meg, hogy egy negyedéven keresztül kint legyek, amerikai orvostanhallgatók között, gyakorlatot töltsek el az amerikai egészségügyi rendszerben, az ott szerzett tapasztalatokat pedig hatékonyan kamatoztathattam itthon. Az ösztöndíjjal mostanáig a négy magyar orvosképző több mint 400 magyar hallgatója élhetett, Pécsről évente 2-4 fő kerül bele a csereprogramba. Három éve újabb csereprogram indult az Amerikai Magyar Orvosszövetség közbenjárására, melynek keretében Houstonba (Houston Methodist Hospital) lehet eljutni, ennek is volt már pécsi résztvevője” – fogalmazott dr. Horváth Gábor, aki azóta is aktívan együttműködik a szervezettel.

A pécsi gyermekgyógyász szakorvost 2015-ben magyarországi összekötőjének választotta az HMAA, emellett az éves sarasotai konferencia szervezésében is fél évtizede közreműködik. Elárulta, az orvosszövetség koordinálásával készülőben van egy együttműködés a Pécsi Tudományegyetem és a Massachusettsi Egyetem (University of Massachusetts) között. Hozzátette, a szervezetet által a közelmúltban kanadai magyar orvosokkal is felvette a kapcsolatot. Ennek hozadékaként formálódni kezdett egy kétirányú Kanadai-Magyar Egészségügyi Kollaborációs Program, a PTE Általános Orvostudományi Kara, valamint a University of Toronto és McMaster University orvosképzők között, mely tovább bővítené a pécsi orvosképző nemzetközi ösztöndíjainak palettáját.