A professzionális, 4. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.

A 3. osztályba sorolt tűzijátékok december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra között használhatók, ehhez engedély nem kell. A fel nem használt 3. pirotechnikai osztályba tartozó, illetve bármely hibás vagy lejárt szavatosságú terméket szilvesztert követően öt napon belül vissza kell szállítani a forgalmazónak, amit ő köteles térítésmentesen visszavenni.

Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket 14, a 2. osztályba tartozó termékeket 16 éves kortól lehet megvásárolni és használni, míg a 3. osztályba tartozókat csak nagykorúak vehetik meg.

Pirotechnikai terméket csak működési engedéllyel rendelkező árustól vásároljon, mert ez a garancia arra, hogy az árusítóhely megfelel a személyi és tárgyi feltételekre vonatkozó előírásoknak, illetve a termék minőségileg bevizsgált. Ne vásároljon illegális árustól, mert ezzel magát és a környezetét is veszélyezteti!

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz. Tartsa távol más tűzveszélyes anyagtól, gyermekek elől elzárva! Tetőtérben, alagsorban, nem szabad tárolni. Az eredeti csomagolást ne bontsa meg, a hibás vagy sérült terméket ne használja fel!

Továbbra is TILOS petárdát birtokolni és felhasználni! Aki a tilalom ellenére petárdázik, szabálysértést követ el és 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Magyarországon is minden évben történnek kisebb-nagyobb petárda-balesetek. Egy felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat.

Forrás: TelePaks