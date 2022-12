A háború okozta, az egész világot érintő helyzet újabb állomása következik jövő hét pénteken. Mint ismert, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) a december kilencedikéig leadott adatok alapján öt napon belül meg kell határozni a következő negyedévre, azaz a 2023. január 1. és március 31. közötti időszakra vonatkozó gáz- és áramárat. Tehát december tizenhatodikáig kiderül, hogy mennyit fizetünk majd gázra és villanyra.

Tillmann András László (Fidesz-KDNP), Diósberény polgármestere lapunknak elmondta, hogy településükön a lakosság részéről nagy aggodalmakat nem érez, önkormányzati és vállalkozói részről annál többet - mert itt a piaci ár elég magas. Hozzátette: polgármesterként a jövő negyedévi villany - és gázárakra semmilyen ráhatása nincsen, a döntésekhez alkalmazkodva irányítja a település életét.

– Mostanra az önkormányzatnál a gázfűtést teljesen kiváltottuk, az elmúlt évek alatt fatüzeléses rendszert építettünk ki, a saját erdőinkben található fával fűtünk. Csak az önkormányzati konyhában használunk gázt, ám hamarosan a gázsütő helyett áttérünk a villanysütőre – mondta.

A villannyal kapcsolatban ismertette, hogy Diósberényben egyetlen intézményben sem korlátozta a fűtés és villanyfogyasztást, mert ezt rossz útnak látja, hiszen például egy óvodai intézményen az óvodásokat nem lehet húsz fokban altatni. A településen a közvilágítást sem kapcsolták le, a villanyárakat ki tudják gazdálkodni, de elképzelhető, hogy ez hosszú távon problémákat okoz majd. Amivel jelenleg szembenéznek, az a jövő évi költségvetés, amely egyelőre tervezhetetlen a háború okozta helyzet miatt.

– Mindig rosszabbra készülök, számomra teljesen egyértelmű, hogy lesz még rosszabb ez a helyzet, valamint sok múlik azon, hogy összességében milyen telünk lesz – tette hozzá.

Piringer József (Fidesz-KDNP), Pincehely polgármestere elmondta, hogy tapasztal a lakosság részéről aggodalmat, hogyan alakulnak a rezsiárak.

– Többen megkérdezték már tőlem, hogy mi lesz, de polgármesterként nincsen ráhatásom a gáz - és villanyárak alakulására – hangsúlyozta.

Ismertette, hogy Pincehelyen az összes közintézmény napelemes rendszerű, az önkormányzatnál pedig tüzeléses kazánnal fűtenek. A településen sehol nem korlátozták a villany - és gázfogyasztást, sőt, az óvodában önkormányzati forrásból jelenleg is klímarendszereket szerelnek be, hogy azokkal is csökkentsék a költségeket. Az idős lakosok között fabriketteket osztottak szét. Hozzátette: egyelőre náluk is kérdéses a jövő évi költségvetés tervezete.

Vígh László (Fidesz-KDNP), Tolnanémedi polgármestere lapunknak ismertette, a lakosság aggódik, hogy mi várható, milyen intézkedések következnek. Polgármesterként nem tudja befolyásolni a rezsivel kapcsolatos árakat, és sajnos ő is arra számít, hogy még drasztikusabb lesz az áremelkedés.

– A művelődési házunkat áramtalanítottuk, lezártuk, a munkatársak átjöttek az önkormányzati hivatalba dolgozni. A védőnői és az orvosi rendelőt egy helyiségbe költöztettük. Az önkormányzati épületekben nem fűtünk gázzal. A milliós nagyságrendű rendszerhasználati díjakat az önkormányzat egyelőre nem tudja kifizetni, félretesszük a számlákat – mondta.