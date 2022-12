Mint megtudtuk, a településen szép számban működnek használtcikk-kereskedők, s ez rengeteg látogatót vonz Ozorára, ráadásul ez a tevékenység mintegy harminc helyi családot tart el. Őket és a település nevezetességét, az ozorai várkastélyt üzemeltetőt is muszáj segíteni a munkájukban, annak érdekében, hogy minél többen érkezzenek a településre, a látogatóknak pedig különböző szolgáltatásokat, programokat kell biztosítani, hiszen ez jó a falunak, az önkormányzatnak is. Anyagi biztonságot ad az itt élőknek és az önkormányzatnak is – mutatott rá.

Sümegi Gábor szerint az utóbbi nyolc évben sajnos sokat csökkent a falu vonzereje, hanyatlott az itt lakók életszínvonala. – Újra vonzóvá kell tenni Ozorát, helyreállítani az imidzsét, hogy méltó legyen a nevéhez. Azzal, hogy a választáson a velem együttműködő képviselők közül mindenki bejutott, a munkát így azonnal el tudjuk kezdeni, és igyekszünk minél előbb eredményeket felmutatni – hangsúlyozta az új településvezető.

Fürged vezetője is üdvözli a változásokat, Barkóczi József polgármester elmondta, nagyon örült a választási eredménynek.

– Az, hogy Sümegi Gábor és csapata fölényesen nyert a választáson, egyfajta garanciát nyújt arra, hogy innentől az ügyek normális irányba haladnak majd Ozorán és várhatóan ismét a törvényesség uralkodik a közös hivatal működését illetően – fogalmazott Barkóczi József, aki korábban már lapunk hasábjain is hangot adott az előző településvezetéssel kapcsolatos elégedetlenségének.

Mint ismert, múlt tavasszal jelentette be, hogy ki akar lépni az Ozorai Közös Önkormányzati Hivatalból, miután Ozora polgármesterével megromlott a viszonyuk a jegyző személye miatt. Akkor azt mondta, a hivatali munkarend összeomlása miatt miniszterek közbenjárását, segítségét is kérte. – Amit a folyamatos törvénysértés miatt az utóbbi három évben átéltem, egyik polgármester kollégámnak sem kívánom – kommentálta most az elmúlt időszakot.