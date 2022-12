Kedden alig pár óra alatt megtelt egy bevásárlókocsi cserére visszahozott ruhákkal az egyik kaposvári hipermarketben. – Nem lett jó a nadrág. Ugyanilyet már nem találtam, csak drágábbat. Rá kell fizetnem egy ezrest – mondta lapunknak egy asszony. Közben egy anyuka érkezett, pizsamákat cserélni.–Mindegyik gyereké kicsi lett, szerencsére találtam nagyobbat, és a blokkot is hoztam – mondta.

A legtöbben pulóvert, pólót és nadrágot cseréltek. Egy fiatal hölgy azt mondta: ő elnézte a méretet, de gyorsan cserélték, nagyon kedvesek voltak az eladók. –A legtöbb esetben a mérettel van probléma, vagy nem tetszik a termék – mondta az egyik sportcikkeket forgalmazó üzlet vezető-helyettese. Hozzátette: az ünnepek utáni napokban sokan jönnek hozzájuk, és több opciót is kínálnak egy-egy ajándék cseréje kapcsán.

– Ha nincs másik méret, akkor rendelünk, de le is vásárolhatják a vételárat. Ajándékkártyára is szívesen feltöltjük az összeget, amelyet tíz évig levásárolhatnak. Ha egyik megoldás sem tetszik, akkor visszaadjuk a készpénzt – sorolta az üzletvezető-helyettes. Megjegyezte: a ruhák mellett papucsokat hoznak viszsza a legtöbben. Nem ritka, hogy karácsonyra kap a nagypapa egy újat, de a papucs lábfeje vagy hossza nem mindig stimmel.

A cserék esetében minden esetben kérik az eladótól kapott nyugtát, blokkot, jótállási jegyet, ugyanis ezek hiányában egy esetleges utólagos minőségi kifogás intézésére nincs lehetőség. Ez a napjainkban egyre népszerűbb internetes vásárlásra is igaz, ebben az esetben is meg kell kapnunk a termék vételárát igazoló bizonylatot, illetve ha a termékhez előírt, akkor jótállási jegyet is. A jogszabály 14 napos elállási lehetőséget biztosít, amelyet a vásárló az uniós tagállamokban székhellyel rendelkező kereskedővel szemben érvényesíthet.