A hagyományoknak megfelelően az év vállalkozásának köszöntésével kezdődött az évzáró polgármesteri fogadás december 15-én a városházán. Bonyhád Város Önkormányzata a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatottság javítása és a szakképzés fejlesztése területén végzett kiemelkedő teljesítmény elismerésére alapította meg még 2014-ben a Pétermann Jakab-díjat, amely az év vállalkozása részére adományozható. A képviselő-testület a díj alapításával egyúttal tisztelettel emlékezik Pétermann Jakabra, aki megalapozta Bonyhádon a cipőipart, a gyár egyik létrehozója volt. Több évtizedes sikeres kereskedelmi tevékenységük, a helyi foglalkoztatásban vállalt szerepük, továbbá közéleti tevékenységük elismeréseként az Ezer és Társa Bt. kapta 2022-ben a kitüntetést. A díjat Ezer Balázs, a cég vezetője vette át Filóné Ferencz Ibolya polgármestertől.

– Nagy megtiszteltetés, hogy nekünk szavaztak bizalmat, köszönjük a város vezetőinek! – emelte ki Ezer Balázs. Hozzátette, 25 évvel ezelőtt kezdődött a kereskedelemmel foglalkozó cég története. Ő eredetileg autószerelőnek tanult, azonban mindig is vonzotta a kereskedés, ezért döntött e pálya mellett. – Bementem egy boltba, levettem a polcról a vaníliás kekszet, azon volt egy telefonszám, felhívtam és mondtam a vonal túlsó végén jelentkezőnek, hogy én ezt a terméket szeretném árulni – emlékezett vissza.

Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, Filóné Ferencz Ibolya polgármester és a Petermann-díjas Ezer Balázs (Fotó: Makovics K.)

Azt is felidézte, hogy az első időben még raktár és teherautó nélkül tette mindezt: az édesapja Golf II-es autójának hátsó ülését ledöntve járták a térséget. Az idő előrehaladtával a Golf II-est lecserélték egy utánfutóra, majd egy fáy lakótelepi garázsra: évről-évről fejlődtek, és új alkalmazottak kerültek az egyre bővülő vállalkozásba. – Látva a cég fejlődését, amit sok ember munkája eredményezett, jó döntést hoztam 25 évvel ezelőtt, hogy nem az autószerelést választottam! A családomnak, a feleségemnek különösen hálás vagyok, hiszen ő jelenti számomra a legfőbb támaszt a mindennapok során! – fogalmazta meg Ezer Balázs.

A díjátadás után – valamint Badár Tamás bűvész szenzációs produkcióját követően – Filóné Ferencz Ibolya szólt a teremben lévő meghívott vállalkozókhoz, intézményvezetőkhöz. A prezentációja elején néhány számadatot és azok hátterét emelte ki. Így többek között azt, hogy a város költségvetésének főösszege decemberben már megközelíti a 4,8 milliárd forintot. Ebből 864 millió forintot fordítottak fejlesztésekre. Egy másik diával a város vagyonának alakulását szemléltette. E téren is pozitív eredményről számolhatott be, hiszen a 13,5 milliárd forint a tavaly januári 12,9 milliárd forintos adathoz képest növekedést mutat.

Az önkormányzati vagyon alakulása az elmúlt hét évben

Még két kimutatással készült: egyrészt az önkormányzat iparűzési adóerőképességét, valamint az iparűzési adóbevétel alakulását szemléltette. Utóbbi megközelítette decemberre a 685 millió forintot, amely – mint mondta a polgármester – felülmúlta a költségvetés tervezésekor realizált 650 millió forintot. És e tekintetben is elmondható az évről-évre történő növekedés – folytatta –, hiszen tavaly 669 millió folyt be a város kasszájába. A növekedés egyúttal az itt működő vállalkozások eredményességét és sikeres működését is jelzi, amely legalább ilyen fontos és örömteli információ.

Filóné Ferencz Ibolya az év során megvalósított beruházásokról is beszámolt. Útfelújításokra 763 millió, a járdák rendbetételének folytatására 50, a majosi művelődési házra 61, a településrészen található játszótér kialakítására 28, az intézményi felújításokra 40, míg az év legjelentősebb beruházására, az Ermel-Vojnits Mauzóleum helyrehozatalára 198 millió forintot fordítottak. Az ezeket részletező diasornál kiemelte és megköszönte a kormányzati támogatást. Hiszen a Fáy, a Hoffer Károly, a Jókai, a Nádasdi, a Táncsics, és a Vasvári utca, továbbá az ipari parkhoz vezető bekötőút, illetve a városközpontot érintő felújításokat a Belügyminisztérium nyertes pályázata, a kormány egyedi döntése, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. projektje tette lehetővé. Továbbá az a 40 millió forintos önerő, amit az önkormányzat a Fáy, illetve a Vasvári Pál utcák esetében jelentkező többlet műszaki tartalomhoz hozzárendelt.

Költségvetési számok

A nemrégiben, november 11-én átadott Ermel-Vojnits Mauzóleum kapcsán külön megköszönte a teremben helyet foglaló Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselőjének segítségét, hiszen a bonyhádiak által régóta várt beruházás az általa vezetett államtitkárság támogatásával valósulhatott meg.

– Mire költöttünk még az idén? Ha röviden szeretnék válaszolni a kérdésre, akkor főleg gázra és villanyra. Az önkormányzat intézményeinek vonatkozásában augusztustól számítva 3,6 millió forint az áramdíj növekménye, míg a gáz esetében közel 12 millió forintot mutat ez a szám. Ezeket a számokat egy évre kivetítve megközelíti az 50 millió forintot – csak a növekedés, ami az intézmények áram és gázdíjait érintheti. Amikor már lehetett látni ezeket a tendenciákat, akkor a képviselő-testület olyan takarékossági intézkedésekről döntött, amelyek reményeink szerint a szükséges és elegendő arányt vették alapul.

A döntéseknek már vannak látható jelei, kézzel fogható eredményei, hiszen az októberi és a novemberi gázfogyasztást (a tavaly ilyenkor mért adatokhoz képest) 68,46%-al sikerült mérsékelni, ami 21.028 köbméter gáz megtakarítást eredményezett – világított rá a polgármester, aki ezt követően ismét örömtelibb témákról beszélt.

Filóné Ferencz Ibolya polgármester (Fotó: Makovics K.)

A 2023-as évre tervezett fejlesztések kapcsán megjegyezte, az alapos tervezést igénylő, korábbi időszak előkészítő munkájának köszönhetően startra készek a Top Plusz források lehívását tekintve, amelyből – a korábbi megállapodások tükrében – 5 milliárd forintra tarthat igényt Bonyhád. Ebből valósulhat meg többek között a sokak által várt piac felújítása, az ipari park fejlesztésének III. üteme, az Ady és a Hársfa utca rendbetétele, valamint a turisztikai vonzerőt növelő zománcos látogatóközpont kialakítása. A beruházásokhoz kapcsolódva arra is kitért, hogy ugyan nem önkormányzati, a város által lehívott forrásból, de a képviselő-testület döntésének köszönhetően a korábbi Keri épületének helyén, valamint a Szecskában társasházak, míg a Bonyhádra bevezető iparterületen egy új bevásárlóközpont épül majd a következő időszakban.

A prezentációjának végén az év során megvalósult programokat, jelentősebb eseményeket gyűjtötte csokorba – kiemelve a városban zajlott és tapasztalt pezsgő, sokszínű civil, közösségi életet. – Sok munka áll mögöttünk, de nincsenek kétségeim afelől, hogy 2023-ban is legalább ennyi vár ránk. Reményeim szerint a megfontolt, takarékos gazdálkodás és a város érdekeit szem előtt tartó gondolkodás jövőre is eredményes és sikeres évet hozhat Bonyhád számára! – hangsúlyozta Filóné Ferencz Ibolya. A rendezvény zárásaként Potápi Árpád János mondott pohárköszöntőt, amely során kiemelte: a város vezetése, az itt működő vállalkozások és a bonyhádi emberek közös sikere Bonyhád töretlen fejlődése.