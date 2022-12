Az akció sikeréről december 19-én, hétfőn tartott sajtótájékoztatót Szabó Péter polgármester és Borbás Lászlóval, a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója. A városvezető kiemelte, remélik, hogy örömöt okoznak az érintett családoknak, különösen a gyerekeknek. „Több mint kétszáz ajándékcsomag gyűlt idén össze az adományozók közreműködésével. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a jótékonysági akcióban – húzta alá a polgármester.

Az akció során ajándékkal megtöltött cipősdobozokat vártak, a csomagolására írva, hogy milyen nemű és korú gyermeknek szánja az adományozó. A dobozokba kerülhetett meleg ruha, írószerek, tisztálkodószerek, játékok, édességek. Családoknak is összeállíthattak karácsonyi ajándékcsomagot az adományozók, ebben az esetben élelmiszerekkel kérték megtölteni a dobozt. Az ajándékcsomagokat december 15-ig várták a gyűjtőpontokon.

Az összegyűjtött adományokat a Paks Kistérségi Szociális Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezete juttatja el az érintettekhez, valamint a Katolikus Karitász is részt vesz ebben. Borbás László, a Paks Kistérségi Szociális Központ igazgatója szintén köszönetet mondott az adományozóknak. Kiemelte, hogy az akció révén segíteni tudják a megajándékozott családok készülődését a szeretet ünnepére, akik ugyanakkor érezhetik a jó szándék ilyen módon való megnyilvánulását.

Arról is beszélt, hogy a paksi és a dunakömlődi nyugdíjasklub a központnak ajánlotta fel az adventi jótékonysági süteményvásárukon befolyt összeget – közel 176 ezer forint –, amit eszközfejlesztésre fordítanak, például mobilágyat vásárolnak. Borbás László arról is tájékoztatott, hogy az élelmiszerbankkal kötött partnerség keretében, négymillió forint értékű élelmiszeradomány érkezett hozzájuk, ezt is eljuttatják a rászorulókhoz Pakson és a kistérség településein az önkormányzatok segítségével - olvasható a TelePaks.net hírportálon.