A szervezet az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy csoportfoglalkozásokkal, segítő beszélgetéssel, pszichológiai tanácsadással, pszichiáterrel történő konzultációval, pár- és családterápiával, szülőkonzultációval segítik a szenvedélybetegeket és szeretteiket. A RÉV minden szolgáltatása teljesen térítésmentes - tudatták.

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 1994. óta működik, az országos hálózat munkatársai, pszichológusok, pszichiáterek, szociálpedagógusok, gyászcsoport-vezetők, szociális munkások, családterapeuták egyéni tanácsadás és csoportfoglalkozás keretében segítik a függőséggel küzdőket és családtagjaikat.

A drogproblémákkal küzdőknek segíteni tudnak a bentlakásos ellátásba kerülésben, illetve megelőző-felvilágosító szolgáltatást is nyújtanak azoknak, akiket csekély mennyiségű kábítószerrel való visszaélés miatt a hatóság erre kötelez.

A szolgálat legújabb programja, a "digitális detox kihívás" a telefon- és közösségimédia-függőséget csökkenti. A program célja, hogy a résztvevő megismerje az online világhoz való viszonyát. A folyamat személyes beszélgetéssel kezdődik, majd a jelentkezőnek tíz napig egy szakemberek által összeállított munkafüzet instrukcióit kell követnie, amelyek az online jelenlét helyett az offline világ megismerése felé irányítják a résztvevőt. A program személyes beszélgetéssel zárul, de igény esetén a konzultációk folytatódhatnak is - jelezték.



Hozzátették: minden függőség esetén fontosnak tartják, hogy a hozzátartozók is részt vegyenek a kezelésben, hiszen a felépüléshez elengedhetetlen, hogy a szenvedélybeteg kapcsolatrendszere is megújuljon. A RÉV szakemberei ebben is segítséget nyújtanak, például pár- és családterápia keretén belül, de várják a szülők, nagyszülők jelentkezését is konzultációra.



A RÉV-ről bővebb információ a www.karitasz.hu/rev honlapon olvasható. A RÉV szekszárdi szolgálatának címe: Szent-Györgyi Albert utca 3. Honlapjukat pedig itt találja!