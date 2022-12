A pécs-pogányi repülőtérről átköltöztek Szekszárdra a légimentők, hogy a korábbinál jobb körülmények között, a hozzájuk tartozó 1300 négyzetkilométeres területen, vagy ha kell, távolabb is gyorsan segítséget tudjanak nyújtani. Az avatóünnepség előtt a résztvevők megnézték a hangárból kitolt, korábban Norvégiában használt EC-135 P2+ típusú mentőhelikoptert, amelyből kilenc áll a magyar mentőszolgálat rendelkezésére.

Az ünnepség benn a hangárban a Himnusszal kezdődött, majd Rétvári Bence mondott beszédet. – Az tűztük ki célul, hogy Magyarországon minden ember biztonságban legyen, és ennek azt is kell jelentenie, hogy bárhol is ér valakit baleset, bárhol is van szüksége sürgős orvosi segítségre, 15 percen belül odaérjen hozzá a mentőautó vagy a mentőhelikopter. Ezért fejlesztettük a magyar légimentést is, és ezért épült ez a bázis is, amellyel 1300 négyzetkilométerrel nőtt Magyarországnak az a része, amelyet a helikopterek gyorsan el tudnak érni. Így bővíthettük azt a kört, ahol a mentők negyedórán belül segítséget nyújtanak. Korábban a mentőhelikopterek nem magyar nemzeti tulajdonban voltak, azokat egy külföldi cégtől béreltük, tehát Magyarország nem állt a saját lábán. Ezért volt fontos számunkra pár éve, hogy átalakítsuk ezt a rendszert, és a rendőrség és a mentőszolgálat együttműködésében, magyar tulajdonú mentőhelikopterekkel, magyar háttérsegítséggel és nyilván magyar mentésirányítással valósuljon meg Magyarországon a légimentés. Így tudunk 7 bázisról 9 mentőhelikopterrel segíteni a bajbajutottaknak – mondta.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy ezeknek a helikoptereknek a felszereltsége gazdagabb a mentőautókénál, és már a levegőben, kórházba szállítás közben is el tudják látni a beteget. Az elmúlt években – folytatta - a mentőszolgálat költségvetését több mint kétszeresére növelték, és minden visszajelzés azt mutatja, hogy valóban az egészségügyi rendszer jól működő része a mentőszolgálat.