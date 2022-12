– Gyorsan eltelt ez az év is, ismét ünnepekre készülünk, ilyenkor kicsit megállunk, és végig gondoljuk, hogy mi is történt 2022-ben: az elvégzett feladatokat, eredményeket, élményeket, tapasztalatainkat. Sűrű év áll mögöttünk, és már nemcsak a pandémiával és hatásaival, hanem a gazdasági világválsággal is találkozhattunk. Az idősektől hallomásból már tudtuk, hogy milyen egy háború, és valószínűleg egyikünk sem gondolta, hogy ilyen esemény, illetve hatás érzetét is át kell éljük – emelte ki köszöntőjében Sebestyén Orsolya, a bonyhádi gondozási központ karácsonyi ünnepségén.

Az intézmény vezetője hozzátette, míg a megszokott gondozási-ápolási feladatokat végezték Bonyhádon, illetve a járási településeken, ehhez új, eddig nem ismert feladatokat is rótt rájuk az élet. Segítettek a menekülő ukrán családnak hónapokig, de a gazdasági világválság hatása sem kerülte el közvetlen környezetüket, megnövekedett azon családok száma is, akik ezért fordultak hozzájuk segítségért. Hangsúlyozta, továbbra sem utasítottak el senkit, minden család, idős problémája számára igyekeztek megtalálni a megoldást.

– Nem kötelességből látjuk el a hivatásunkat, abban érezhető a szívünk, lelkünk, hiszen ezt a munkát csak így lehet végezni. Az évek alatt egy nagy, egységben működő intézménnyé váltunk, a többi telephellyel karöltve, egymást segítve, kiegészítve. Olyan intézménnyé, ahova jó betérni, ahol szeretnek az idősek, családok, rászorulók, tisztelnek és becsülnek bennünket. Ennek egyik legnagyobb eredménye a Bonyhád város által alapított Molnár Józsefné díj megalkotása, amellyel a kis városunk a szociális szférát értékeli, elismeri. Ezt a díjat ugyan egy személy kapja, 2022-ben a képviselő-testület döntése alapján engem díjaztak, én úgy érzem, hogy valamennyien részesültünk ebben a díjban – fogalmazott Sebestyén Orsolya. Majd megjegyzete, a szociális munka napján nemcsak a díjátadóra kaptak meghívást, hanem az intézmény 50 éves működését is megünnepelhették. Erre az alkalomra Filóné Ferencz Ibolya polgármester a Perczel Kúriában egy olyan rendezvényt szervezett valamennyi dolgozó számára, melyben még soha nem volt része a kollektívának. Ez még most is, egy hónap elteltét is kedves emlékeket idéz fel bennük, hiszen ekkora törődésben, elismerésben, szeretetben nem volt részük.

Az intézményvezető arra is kitért, hogy idén is sokat fejlődtek: az önkormányzat támogatásával kicserélhették a nyílászárókat, falaztak, vakoltak, festettek – ebben nagy szerepe volt László Péter kollegájuknak, akinek a vezetésével mindez megvalósult, de a többi férfi kollega is kivette a részét a munkálatokból, hiszen addig ők vállalták a plusz feladatokat, hogy haladjon a napi rutin. A programokat tekintve elmondta, több alkalommal kirándultak Szálkán, ahol medvehagymát gyűjtöttek, majálisoztak a központban. Idén is megszervezték a meglepetés kirándulásukat, amikor a Streicher család jóvoltából a régi TSZ pincébe invitálták ebédre és zenés bulira az időseket. Az idén sem maradt el a levendulaszüret, majd annak a feldolgozása. A nyári időszakban minden héten strandolhattak – köszönhetően a város polgármesterének és a Bonycom Nkft. vezetőjének. A programok sok energiát és szervezést igényeltek, de megoldották, mivel az idősek irányába a legnagyobb küldetésüknek az örömszerzést és a hasznos időtöltés, az otthon melegének biztosítását tartják.

– Minden alkalmat igyekszünk megragadni, ha pályázatról van szó, ennek köszönhető, hogy a mai napon is minden klubtagunk egy tartós élelmiszercsomagot vehet át az Élelmiszerbank jóvoltából. Ugyanakkor a 66 fő klubtagon kívül még 225 család, idős részesülhetett támogatásban ezáltal. Az évek alatt jó kapcsolatot alakítottunk ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Bonyhádi Csoportjával, Surján Józseffel, és az ő segítségével még további 20 csomagot kaptunk, amelyet szintén a mai nap folyamán adhatunk át – világított rá Sebestyén Orsolya.

– Köszönetet mondok városunk polgármesterének – folytatta –, aki a szívén viseli az intézményünk sorsát, és az év minden napján számíthatunk a segítségére. A hivatal dolgozóinak, akik készségesen állnak a rendelkezésünkre. A klubtagjainknak, kollegáimnak, gondozónőknek, sofőröknek, az irodai munkatársaknak a sok önzetlen segítségért, amit az intézményért, a csapatszellemért megtettek. Bízom benne, hogy a továbbiakban is ilyen lendületes és összetartó csapat maradunk, hiszen együtt mindenre képesek vagyunk. Végezetül, de nem utolsósorban pedig az Amrein családnak, akik egy nemes célt határoztak meg 2018 decemberében: az Anikó-díjat, az év szociális gondozó és ápoló díját alapították meg, ezáltal minden év decemberében egy alapellátásban dolgozó kollegánkat kívánják támogatni, ezzel is elismerni a gondozói tevékenységet, akik komoly szakmai tapasztalattal rendelkező emberek, akiknek nemcsak a munkájuk a gondozás, hanem hivatásuk is. Ez egy hatalmas elismerés, amiért végtelenül hálásak vagyunk a családnak! – fogalmazta meg Sebestyén Orsolya.

Idén Szentes Jolán vehette át az Anikó-díjat Amrein Károlytól és fiától, Gábortól. A díjazottról elhangzott méltatásból kiderült, hogy a gondozási központban kezdetben közfoglalkoztatotti státuszban takarítói tevékenységet végzett, ez idő alatt házi segítségnyújtást segítő felkészítő tanfolyamon sikeresen tanúsítványt szerzett, majd 2016. november 1-jén az intézmény közalkalmazottjává vált, beiskolázást követően szociális gondozó- és ápoló képesítést szerzett.

Fontosnak tartja a folyamatos szakmai fejlődést, ezáltal több tanfolyamon, képzésen vett részt, így sikeres szakmunkásvizsgát tett demencia gondozó szakirányon. Elengedhetetlennek tartja a folyamatos fejlődést a felmerülő problémák megoldása tekintetében, kihívásnak tartja azok megoldását, hogy szakmai képességeinek, tulajdonságainak figyelembevételével az időseket, rászorulókat maximálisan tudja segíteni, mindennapjaikat szebbé varázsolni.

Ha újra pályaválasztás előtt állna ugyanezt az utat, területet választaná, mivel a legszebb feladat mások önzetlen segítése, egy-egy mosoly, kedves simogatás visszacsatolásként felemelő érzést vált ki a munkája elismeréseként. Rutinos, tapasztalt, toleráns, humánus személyiségjegyei alapján könnyen elfogadtatja és megszeretteti magát mindenkivel. Az ő szavaival élve nem szabad sajnálni az időt és energiát azoktól, akiknek szükségük van rá, ő ezt a mindennapokban szem előtt is tartja. Ha kell még késő este is ránéz a gondozottjaira, de nem akadály a hétvége és az ünnepnap sem, akkor is rászánja az időt a kliensekre. Ahogy ő fogalmazná: az idő és az emlék a legszebb ajándék, amit adhat, mert, ha időt szán valakire a saját idejéből, magából ad egy darabot az időskéknek, akik ezt nagyra értékelik.

Szentes Jolánnak nemcsak szakmai munkáját lehet kiemelni, hanem a közösségi tevékenységét is, szívesen részt vesz az időseknek szervezett programok megvalósításában, lebonyolításában, néha erőn felül is teljesít, mert nagy benne a tettvágy. Az idei év díjazottja nemcsak a munkájában maximális, hanem a kollegákkal való kapcsolatában is, mindig számíthatunk rá. Fontos, nélkülözhetetlen tagja a Bonyhádi Gondozási Központ csapatának – olvasható a róla írt vezetői méltatásban.