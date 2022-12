Szenzáció! A szó klasszikus értelmében. Valami, amire tényleg érdemes odafigyelni, s nem egy felfújt pr-lufi. Felújítás, falszigetelés közben megtalálták a murgai templom alapkövét. Bár inkább emlékkőnek érdemes nevezni, mert nem az építkezés indításának, hanem befejezésének dátuma olvasható rajta.

– A németség templomépítészeti kultúrájából ilyen még nem került elő – mondja a felújítást koordináló Balogh Margit történész. – Konzultáltam Ódor Jánossal, a megyei múzeum igazgatójával, és ő is megerősítette ezt. Nagyon nagy ritkaság ez a kő, ez a kinyitható kődoboz, ez a szarkofágszerű kőedény, mely egy lefalazott kis fülkében pihent, az oltár mögött. Ismereteink szerint a templomépítést 1785-86-ban kezdték. Azért sem nevezhető alapkőnek a lelet, mert a befejezés dátumát, 1796-ot tüntették fel rajta. S olvashatók más feliratok is a négy oldalán, például a Jeszenszky név. A báró Jeszenszky család a török kivonulása után kapta meg a bécsi udvartól Murgát és Csibrákot.

A török kivonulása után fellélegzett, a svábok kitelepítését követően viszont sorvadásnak indult a falu. Korábban a katolikus és az evangélikus templomot is megtöltötték az ott lakók, ma mindössze hatvanan élnek Murgán. Néhány házat üdülőnek, turisták fogadására alkalmasnak alakítottak át. Az érkezők megnézhetik majd a most megtalált leletet is, mert azt nem takarja többé fal.

A kinyitható kőládikában volt az időkapszula (Fotó: W. G.)

– A kőedényben egy időkapszula van – tájékoztat a történész. – Egyelőre csak kívülről szemlélgetjük, megvárjuk a szakembert, a restaurátort, addig nem nyitjuk fel. Nem tudhatjuk, hogy mi történik, ha érintkezik a levegővel, ha 226 év elteltével friss oxigént kap. Keskeny befőttes üvegre emlékeztető tokban korabeli pénzérmét és egy kis papirusztekercset vélünk felfedezni. A műemlékvédelem felé azt a javaslatot fogalmaztuk meg – Szász Gábor, a felújítást végző cég vezető mérnökének ötlete alapján –, hogy maradjon látható a kőedény. Kerüljön vissza a fülkébe, de ne legyen lefalazva, hanem egy plexilap mögött tekinthessék meg az érdeklődők.

A templom felújítása egyébként több szakaszban zajlik, úgy ahogy a jelenlegi gazdasági helyzetben pénzt tudnak rá szerezni. A falszigetelés után statikai megerősítést, belső restaurálást és a toronyban lévő faszerkezet felújítását is el szeretnék végezni.