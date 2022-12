Példaértékű összefogásról tett bizonyságot Várdomb. A legtöbb sütemény a faluból érkezett, de a környező településekről, így Alsónyékről, Bátaszékről, Szekszárdról sőt még Tolnáról is küldtek finomságokat. A sütemények mind házi készítésűek voltak.

Több mint huszonöten sütöttek, legalább harmincöt-negyvenféle sütemény közül lehetett választani, ami kimagasló teljesítmény egy kis településhez képest, mondta Steller Anna szervező, hozzátéve: voltak, akik előre jelezték, hogy nem tudnak részt venni az eseményen, helyette Ricsi számlájára elutalták a támogató összeget, vagy elküldték az adományokat a rendezvény becsületkasszájába.

– Az esemény előtt reménykedtünk benne, hogy legalább egy darab tíz alkalmas, fejlesztésekre szóló bérletre elegendő pénz gyűlik össze. Nem volt még ilyen jellegű rendezvény, és nem tudtuk, mire lehet számítani, hogy lesz-e érdeklődés a program iránt, de az adományokból jelentős összeg folyt be, több mint kétszázötvenezer forint, így egy bérlet helyett ötöt is tud venni a család Ricsi számára – tette hozzá Steller Anna.

Az esemény nagyon jó hangulatban telt. A vendégeket forró teával és karácsonyi zenével várták. Sokan a helyszínen leültek, beszélgettek, miközben ettek és ittak. Megcsodálták egymás süteményeit, és voltak, akik még receptet is cseréltek. A tombolát nem kellett külön venni, az adományozók automatikusan részt vettek a sorsoláson. Még az esemény után is sorsoltak tombolákat, amelyeket utólag vitt ki Ricsi és a családja, hogy személyesen is megköszönjék az adományokat.

Már az eseményen és azóta is rengeteg visszajelzés érkezett. Volt, aki azt mondta, hogy olyan sütit talált, ami a gyermekkorát idézte, más annak örült, hogy volt glutén- és tejmentes süti is. Sokak meghatódva és könnyezve mondták, hogy örülnek annak, hogy részt vehettek egy ilyen eseményen, és csodálták, hogy mennyien sütöttek és vettek részt a sütivásáron. Rengeteg felajánlás érkezett már most a jövőre nézve, hogy amennyiben lesz még ilyen esemény, akkor rájuk ismét számíthatnak.

Az egész család köszönetét fejezi ki. Ricsi édesanyja azt mondta Steller Anna szervezőnek, hogy mindenkinek köszönettel tartoznak, aki melléjük állt, akár szervezőként, akár segítőként vagy résztvevőként. – Köszönet a rendezvény háziasszonyának, Annának, aki fiatal kora ellenére lelkesen és magabiztosan vállalta a sütivásár szervezését, lebonyolítását. Az önkormányzatnak köszönjük hogy biztosította a helyszínt.