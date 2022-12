Ezen a testületnek, a hamarosan lejáró határidő miatt, két fontos napirendi pontban kellett döntenie. Az első, ahogy Zaják Rita tanácsnok asszony fogalmazott, nem egy vidám történet, ugyanis pénzről, a helyi közlekedési járatok tarifáiról, a parkolási- és a piaci, vásári díjakról kellett határozni.

Az elején vita volt arról is, hogy az előterjesztést illetően a gazdasági bizottság ülésén született, vagy nem született megegyezés. Az Éljen Szekszárd frakció több képviselője jelezte, ezért nem is fog szavazni. A vita során többen kifejtették, az emelés elkerülhetetlen, s bár vannak városok, ahol nincs parkolási díj, ám minden megyei jogú városban fizetni kell a várakozásért. Továbbá azt is, hogy Szekszárdon nyolc éve nem változtatott a közgyűlés a parkolási díjakon. Elmondták, a többlet pénz jelentős részét elsődlegesen a parkolóhelyek fenntartására, javítására, üzemeltetésére kellene fordítani.

A szekszárdi közgyűlés rendkívüli ülést tartott (illusztráció, Kiss A.)

A busztarifával kapcsolatban a tanácsnok asszony módosító javaslata volt, hogy a tanulók bérlete ne változzon. Ezt, miként az előterjesztés többi részét is, a közgyűlés nyolc igen szavazattal elfogadta.

A testületnek még dönteni kellett a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról. Ezt a közgyűlés kérdések és vita nélkül 12 igen szavazattal elfogadta.