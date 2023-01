Forenszki Róbert Békedala is elhangzott a CS.Í.T. szombati koncertjén. A szerző 1984-ben írta a nótát arra a pályázatra, amelyet végül Varga Miklós nyert meg az „Európa” című szerzeményével. A Békedalhoz klip is készült, ennek premierjéről mi is beszámoltunk. A videoklipben ismert sportolók, az Atomerőmű KSC női kosárlabda személyiségei szerepelnek, valamint közel ezer szekszárdi diák statiszta.

Fotó: Facebook.

– Eredetileg tizenhat éves koromban írtam a dalt, ezért most hasonló korú szólistákkal énekeltettem fel – mondta Forenszki Róbert.

A szekszárdi koncerttel kapcsolatban Janó Attiláné hitoktatótól megtudtuk, ismeri a CS.Í.T. zenekarvezetőjét, énekesét, Papp Attilát, mert már egyszer egy áprilisi koncert után felkérte, hogy énekeljen a templomban a gyerekekkel. Volt is ilyen alkalom májusban egy diákmisén, akkor a Halleluját adta elő magyarul hatvan gyermekkel. Janó Attiláné említette a zenésznek a Békedalt, és összehozta az énekest és a szekszárdi szerzőt. Valamint megbeszélte az ismert zenekarral, hogy a szekszárdi műsorukba építsék be ezt a számot.

Papp Attila a refrént együtt énekelte Forenszki Róberttel, emellett nagyon szépen vezette fel a szekszárdi szerző szereplését. – Mit mondanátok akkor, ha azt mondaná a jó Isten, hogy az utolsó pillanat érkezett el az életetekben? És utána nincs tovább. Mit tennél? Azt mondaná, van egy órátok arra, amikor bármit megtehettek. De utána mindennek vége. Én elgondolkoztam ezen, és arra jutottam, hogy összegyűjteném a barátaimat és azokat, akiket szeretek, s abban a pillanatban átölelnék mindenkit, és úgy mennénk át a végtelenségbe. S ezt miért mondom el? Sajnos nagyon közel vagyunk ahhoz a pillanathoz. Nem is tudjátok, hogy mekkora veszély az, amikor emberek fegyvert fognak, amikor emberek a pénzért mindent megtennének. A következő dalt Robi barátom azért írta, hogy ezek az emberek megértsék: nincs értelme – mondta az énekes.