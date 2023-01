A szakma már szinte csak az elemcseréről szól

Koszorú Béla 1948-ban született Szekszárdon. Órásvégzettséget 1969-ben szerzett. Apja is órás volt, ékszer-kereskedelemmel is foglalkozott, de az 1950-es államosítás során elkobozták az árukészletét. Kizárólag órajavítást végezhetett attól kezdve. Fia később átvette tőle az ipart, és amikor lehetett, bővítette óra- és ékszer-kereskedelemmel. Ma az üzletet – Szekszárd belvárosában – a felesége viszi, a szakmunkát, az órajavítást pedig ő végzi.

Ez utóbbira egyre kevesebb az igény, jószerivel a karórák elemcseréjéről szól a szolgáltatás. Szakmagyakorlása több mint fél évszázada alatt természetesen találkozott remekbe szabott szerkezetekkel. Néhány szép, az 1800-as években készült fali- és kandallóórát saját magának is felújított. Szabadidejében szívesen utazik a feleségével. Többnyire a Balatonhoz és gyógyfürdőkbe járnak.