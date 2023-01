Az újság azt írja, hogy egyik pályázatukból vízgazdálkodási terv elkészítésén kívül záportározót, iszapfogókat, árokrekonstrukciókat, egy rövid szakaszon új vízelvezető árkot és a Nagyszékelyi árok tisztítását tervezik. Hozzátették: kerékpártárolóra bicikliút hiányában nem pályázhatnak.

Az óvodában és az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról és az óvoda gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatókat is megtárgyalták. Az ülésen az óvoda kapcsán elhangzott, hogy a 2022-es évben nincs olyan sok beteg gyermek. Akkor még kérdés volt, hogy mikor legyen a téli óvoda bezárás. Az energiaárakat aggasztónak tartották a képviselők, valamint szó esett arról, hogy a gázszolgáltatóval még nincs szerződésük.

Ismertették: korábban negyven-ötvenezer forint volt a gázszámla, most kétszázezer forint egy hónapra. Az épület gázfűtéses, a fatüzelésnek üzemeltetési akadályai vannak. Az iskolában a kiscsoportos létszám miatt családias a hangulat. Két gyermeket elvittek a tamási Waldorf-iskolába, de járnak hozzájuk Tolnanémediről, Pincehelyről és Tamásiból is gyerekek. Van már házi fejlesztő tanáruk. Az iskola termosztátját az energiatakarékossági intézkedési terv alapján állították be. Hozzátették, a gyerekek nem panaszkodnak hidegre.

A képviselők többek között elfogadták az árajánlatot a hőszivattyús klímaberendezések telepítésére. Építési törmelék, sitt, szilárd és folyékony hulladék jogszabályellenes lerakásáról, közterületen elhelyezett járművekről, az ingatlanok előtti közterület karbantartásáról is tárgyaltak.