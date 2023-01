Három napon keresztül teszteli a forgalomban a Paksi Közlekedési Kft. a Toyota-CaetanoBus gyártmányú, H2.City Gold típusú, hidrogén üzemanyagcellás autóbuszt. A CEE Hidrogén Busz Roadshow egyetlen magyar résztvevője a paksi cég.

Fotó: TelePaks

A közlekedési társaság azt írta, büszkék arra, hogy egyetlen magyar állomásként társaságuk és Paks városa részt vehet a JIVE2 projektben megvalósuló rendezvénysorozaton.

A JIVE2 projekt, és így a roadshow célja is, hogy megismertesse az üzemanyagcellás autóbuszokat az európai közlekedési szolgáltatókkal és üzemeltetőkkel, valamint előkészítsék a piacot az ilyen hajtásmóddal szerelt járművek szélesebb körű bevezetésére. A programban mintegy 300 új hidrogénhajtású busz beszerzése és üzembe helyezése a cél. A technológiát a szervezők egy szakmai konferencián mutatják be a meghívott iparági szereplőknek, de egy „hidrogénbuszt” Paks lakossága is kipróbálhat menetrend szerinti forgalomban.