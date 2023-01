Várdombon a tavalyi összeg háromszorosába kerül idén az utcák esti, éjszakai megvilágítása, tájékoztatta lapunkat Simon Csaba polgármester. Szerencsére kapnak annyi állami támogatást, ami a plusz terhet enyhíti, tette hozzá. A település képviselőivel többször is megvitatták, hol, mivel lehetne még spórolni. Ahol tudták, a gázfűtést lecserélték fűtésre optimalizált klímára, ilyet kapott az önkormányzat, a művelődési ház és a közösségi terem is. Az óvoda épületében ezt nem tudták megoldani, így ott maradt a gáz.

Várdombon idén 43 család részesült a szociális tűzifából, a rászorulók közül mindenkinek jutott belőle. Már két játszótere is van a településnek, mondta a polgármester. A falu két vége így egyensúlyba került. Eddig ugyanis csak a templom környékén lévő játszóteret tudták használni a környéken élők, de elkészült a település másik végében is, az orvosi rendelő közelében az új játszótér. Itt két rugós játék, homokozó, hinta és mérleghinta várja a kicsiket.

Sikerült egy újabb buszmegállót is felújítani, így a településen lévő nyolc váróból öt fedett. Várdombon nagy az átmenő forgalom, buszok közlekednek Bátaszék, Szekszárd, Alsónána, Mórágy irányba is. Ezért van szükség ennyi buszváróra.

Alsónyéken még nem tudják pontosan mennyibe is kerül majd nekik a közvilágítás. Ennek az az oka, hogy a múlt évben – saját költségből – cserélték le újakra az utcák, terek világítását korszerűbbre, mondta Molnár István polgármester. Bíznak abban, hogy így jobban járnak. Egyébként 1,5 millió forint állami támogatást kaptak közvilágításra. A múlt év őszén készült el a polgármesteri hivatal napelemes rendszere, ez is segít majd a spórolásban. Egyedül az óvodán nem tudnak, és nem is akarnak a kisgyerekek miatt spórolni, itt gázfűtés van.

Alsónánán is azon törik a fejüket a képviselők, hogyan tudnának hatékonyabban működni, mondta Berta Levente polgármester. A közvilágítást minél előbb szeretnék lecserélni olcsóbb ledesre. Emiatt több céggel is tárgyalnak már, szerencsére a közintézmények többségén már fent van a napelem, így a polgármesteri hivatalon, az óvodán és az orvosi rendelőn is.

Pörbölyön is folyamatosan egyeztetnek arról, hol, hogyan lehetne spórolni, mondta Sipos Lajos polgármester. Megkapták a közvilágításra vonatkozó új számlát, mely a korábbi 1,6 millió forint helyett 3,4 millió forintra drágult. Ez még akkor is nagy összeg, ha reményeik szerint kapnak 1,8 millió forint állami támogatást villanyköltségre. A településen gáztartályokból fűtik az iskolát és az óvodát is.

Sipos Lajos polgármester elmondta, fa- vagy széntüzelésre átállni nem lehet, ugyanakkor az sem lenne megoldás, hiszen a vegyes kazán működtetéséhez plusz egy embert kellene foglalkoztatni, akinek a bére és az ahhoz kapcsolódó járulékok legalább annyiba kerülnének, mint amit megspórolnak. Amit tenni tudnak, az az, hogy délutánonként a tanárok mérséklik a fűtést, valamint a tornaórákat a kultúrházban tartják majd meg, ahol előre befűtenek, hogy a gyerekek ne fázzanak meg.