Tavaly júliusban kaptam egy felkérést a zombaiaktól, hogy nyugdíjba megy az addigi háziorvosuk és a helyére keresnek valakit. Ekkor gondolkodtam el a lehetőségen – mondta dr. Régi Lajos. A polgármesterrel felvette a kapcsolatot, átbeszélték a lehetőségeit és végül elvállata a feladatot. Hogy miért dönt úgy egy megbecsült, kiváló szakorvos, hogy a kórházi munka helyett egy falu betegeinek a gyógyítását vállalja, erre a kérdésre a doktor a következőket válaszolta:

– Végignéztem a korosztályomon, 58 éves vagyok és azt gondoltam, nem biztos, hogy továbbra is annyira kell pörögnöm, mint eddig. A békésebb megoldást választottam – mondta.

Pedig Régi Lajos hosszú éveken keresztül, egészen 2015-ig Szekszárdon, a megyei kórházban dolgozott vállalkozói szerződéssel. Ebben az időben a légimentőknél mentőorvosként is vállalt ügyeletet. Ők voltak azok, akiket a legsúlyosabb esetekhez riasztottak és azonnal kellett cselekedniük. Ez az időszak azért szakadt meg, mert a megyei kórházban megváltozott az ügyeleti beosztás rendje , így nem tudta összeegyeztetni a légimentőzést a kórházi munkával. Pedig nagyon szerette – tette hozzá.

Altatóorvos, intenzív terápiás szakorvos, és évekig légi mentős is volt. (Fotó: Mártonfai Dénes)



A vállalkozói jogviszonyának megszűnte után a kalocsai kórház felkínált állását fogadta el, ott osztályvezető lett. Szép emlékeket őriz ezekből az évekből is, sikerült a szakmai színvonalat emelni, nagyon jó csapat alakult ki. Közben berobbant a covid járvány, feszített munkában dolgoztak. Egyre több orvos ment el emiatt a kalocsai kórházból is, és így egyre több ügyelet szakadt azokra, akik maradtak. A túlfeszített munka vége felé kapta a hírt Zombáról. Úgy gondolta, ideje kicsit lazítani.

Hogy mennyiben változott meg az élete, erről így beszélt:

– Más lett a munkabeosztásom, kiszámíthatóbb a munka. Természetesen rendelési időn kívül is elérhetőek vagyunk Szabó Anett körzeti szakápolóval együtt, és bármikor felhívhatnak a betegek telefonon is. Korábban az intenzív osztályon kezelt, életvégi helyzetben lévő beteg hozzátartozóját felkészíteni a veszteségre alig volt idő. A háziorvosi munkakörben ezt sokkal emberségesebben lehet kezelni. Most 1400 fős a körzetem, családiasabb a légkör, előbb-utóbb mindenkit megismerek majd. Ebben sokat segít az asszisztensem, aki helyi és ismeri az embereket, azok történeteit. Úgy tapasztalom, nagyon sok embernél fontos, hogy meghallgassák, beszéljenek vele nem csak a betegségéről, és nem csak akkor, amikor gyógyszert jön felíratni. A kórházban erre kevesebb lehetőség volt.