A múlt év utolsó napján 95 éves korában elhunyt, egykori XVI. Benedek pápa – 2013-as lemondásától haláláig emeritus pápa – elődjétől és utódjától eltérően, nem tett hivatalos látogatást Magyarországon. Legalábbis úgy nem, mint a római katolikus egyház feje, mert 1944-ben a háború hazánkba vetette egy rövid időre.

Ugyanakkor elmondható, hogy számos honfitársunk, köztük sok Tolna megyei láthatta a néhai szentatyát, nemcsak a televízió képernyőjén keresztül, hanem személyesen is. Erről tanúskodnak a lapunk archívumában fellelt hírek, beszámolók.

„Közvetlen közelről láthatta XVI. Benedek pápát az a tíz kaposszekcsői fiatal, aki részt vett a kölni Katolikus Világifjúsági Találkozón” – jelent meg a hír 2005. augusztus 31-én. „A középiskolás korú fiatalok a testvértelepülés, Bietigheim egyházközösségének meghívására már a találkozó előtt négy nappal elutaztak Németországba. A vendéglátók jóvoltából megismerkedhettek a partnervárossal, majd szombaton érkeztek Marienfeldbe, ahol részt vettek azon a szentmisén, melyen XVI. Benedek pápa is jelen volt. Ifjabb Vercse László elmondta: a szentatyával történt találkozáson kívül az is hatalmas élmény volt számukra, hogy megismerkedhettek távoli országok fiataljaival.”

Egy évvel később nemzetközi ministránstalálkozónak adott otthont Róma – számolt be az eseményről a 2006. augusztus 18-i lapszám. A július 30-tól augusztus 4-ig tartott rendezvényen magyarok is szép számban részt vettek. A hazai csapatot bátaszéki, bonyhádi, dombóvári, dunaföldvári, szekszárdi és tolnai ifjak erősítették. „Legnagyobb élményként természetesen a pápával való találkozást élték meg a magyar fiatalok is. Az audiencia idején zsúfolásig megtelt a Szent Péter tér, és XVI. Benedek beszédet intézett hozzájuk, szerepükről, feladataikról a mai világban. (...) A pápa magyarul is köszöntötte a híveket.”

XVI. Benedek 2009-ben Mayer Mihály megyéspüspöktől vette át a Pécsi Missale fakszimiléjét (Beküldött fotó)

„A pécsi egyházmegye alapításának ezeréves évfordulója alkalmából több míves kötet jelent meg a szekszárdi Schöck Gyula gondozásában – tudatta a lap 2009. november 27-én. Sajtó alá rendezte és kiadta a XV. századi Pécsi Missale, a pécsi misekönyv fakszimiléjét, azaz hasonmását is. Ezekből a pápa könyvtárába is kerültek példányok. A köteteket a Vatikánba zarándokcsoportot vezető – egyébként Tolna megyei gyökerekkel rendelkező, kisdorogi születésű – Mayer Mihály pécsi megyéspüspök pápai audiencián adta át Őszentségének.

Jelen volt Schöck Gyula is, „a szekszárdi könyvkészítő a protokoll szabályai miatt csak tisztes távolságból lehetett tanúja a jelenetnek. A pápa belelapozott, és megköszönte a mesteri fakszimile kiadványt.” Schöck Gyula egyébként 2012. május 9-én is ott volt XVI. Benedek pápa közelében, a közönség soraiban – ebből a szempontból Tolna megyei magánemberek közül valószínűleg rekorderként –, amikor is Udvardy György, az akkori pécsi megyéspüspök nyújtotta át a Szentatyának az ugyancsak a szekszárdi mester által készített Budapesti Concordantiae Caritatis fakszimiléjét.

„Szeretettel köszöntőm a magyar zarándokokat, különösen a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőit.” XVI. Benedek pápa ezekkel a szavakkal üdvözölte a 2011. november végi audiencián a megyénkből a Vatikánba érkezett roma képviselőket – adott hírt a különleges eseményről a 2011. december 6-i lapszám. A találkozóról felvétel is készült, a fényképet „sajtótájékoztatón mutatta be Sárközi János József, a megyei kisebbségi önkormányzat elnöke és Sárközi Károly képviselő. Mint az elnök elmondta, a római út egy olyan zarándoklat volt, amely nem minden embernek adatik meg.”