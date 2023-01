Szatmári Juhos László alkotása éveken át állt az OTP szekszárdi fiókjának ügyfélterében. Most egy belső átalakítás következtében úgy döntöttek, hogy kihelyezik az épület előtti közterületre. A szobrász nem bánja; így legalább többen láthatják, helyi lakosok és turisták is. Áll már szekszárdi közterületeken több Szatmári Juhos-alkotás. Ő készítette például a Borkutat is a Vármegyeházánál.

Méretét tekintve a nevéhez fűződő legnagyobb mű a Luther téren álló Évezred kapuja. Az több szobrász közös alkotása volt, ugyanis 14 éven keresztül művésztelepet szervezett nyaranta, alkalmanként öt kortárs alkotót vendégül látva.

Szatmári Juhos László 75 éves, de még tele van tervekkel. A Babits Mihály Kulturális Központ mögötti térre például megálmodta a Sugdolózók című szoborcsoportot. A sárközi ruhába öltözött lányok a Bartina táncegyüttes sikereit is hirdethetnék bronzból öntve az idők végezetéig.