– Miként összegzi az eltelt esztendőt Fehérvári Tamás, Tolna Megye Közgyűlésének elnöke?

– Ha ezt egy szóval vagy egy mondattal kellene tennem, azt mondanám, a szélsőségek éve volt 2022, tele kudarcokkal és sikerekkel. Nagy küzdelmet vívtunk a Covid-vírussal, amit szerintem megnyert a világ, annak ellenére, hogy éppen a ma reggeli hírekben hallottam, hogy nem csökken, sőt, vannak területek, ahol enyhén növekszik a fertőzöttek száma.

Arra is figyelmeztet ez a vírus, hogy lesznek még meglepetések az emberiség életében, a következő időszakban is újabb veszélyek leselkednek ránk, amelyekre lelkileg és testileg is fel kell készülnünk. Tolna megye pedig, miként az egész világ, bizonyította, hogy alkalmasak vagyunk arra, hogy az ilyen jellegű megpróbáltatásokat is kivédjünk, és ez jelzi, hogy a jövőben is megtaláljuk a helyes utat.

Magyarország nyilván nem tudja függetleníteni magát a világgazdaság folyamataitól, sőt közöttünk zajló világpolitikai folyamatoktól sem, így vannak közös feladataink is. A dráguló energiaárakról kell pontos jövőképet felvázolni, van feladatunk a járvánnyal kapcsolatban is, és a harmadik teendőnk a felgyorsuló népvándorlási hullám fékezése, megállítása.

Ezek nem kis mértékben igénybe fogják venni a világot, Európát és nem utolsósorban Magyarországot. Bár a migráció tekintetében mi nem vagyunk első kategóriás célország, de így is védekeznünk kell, akár az áthaladó, akár itt megállni kívánó bevándorlóktól. Tolna megyében is bizonyára lesznek emiatt feladataink.

– Mit tett az óesztendőben, és mit kell tennie az újban a megyei önkormányzatnak?

– Megyei irányítású feladat volt a Területi Operatív Program lebonyolítása. Nagyjából befejeztük a TOP-1-es programsorozatot, amelyben Tolna megye, a Tolna megyei települések, önkormányzatok, civil szerveződések, ezen belül leginkább a települések több mint 40 milliárd forintnyi európai uniós forrást, illetve TOP-os forrást tudtak elkölteni. Reméljük, hogy ezek az összegek majd be fognak érkezni.

Tehát sikeresek voltunk ebben a pályázatban. Csak emlékeztetőként, amikor ezt elkezdtük, ennek az értéke 27,5 milliárd forintban volt megállapítva, de sikerült különböző technikákkal, taktikákkal, kiváló pályázatokkal, az önkormányzatok segítségével ezt az összeget felemelni 40 milliárd fölé. A pontos összeget még nem tudjuk, hiszen néhány projekt még most zajlik, és van olyan, amely a tervezés szintjén éppenhogy csak túljutott, vagy még ott tart. De ez már csak elenyésző része ennek az egész sorozatnak.

– Ha kiemelne néhányat belőle...

– Elsősorban a kistelepülések, a falvak élhetőségének javításában ért el a megye óriási eredményeket, sok településen megújultak az óvodák, az iskolák, csoportszobákat építettek és játszótereket. Emellett felújítottak közutakat, köztereket, építettek új önkormányzati, oktatási, egészségügyi intézményeket. A kistelepüléseken, ahogy eddig elég nehéz volt az élet, sokkal jobban feltalálják magukat az emberek, nem kell gyakran több tíz kilométert autózni ahhoz, hogy a kívánt szolgáltatást elérjék, tehát jobban érzik magukat az ott lakók.

Ezt egyébként mutatják a népesedéspolitikai számok és a településeken folyó beruházások, és mutatja az a fantáziadús elképzelésrendszer is, amellyel találkoztunk minden településen. Voltak kiváló, jövőbemutató elképzelések és nagyszerű módon álltak az önkormányzatok, a közösségek ahhoz, hogy pénz jött a házhoz, hogy lehetőségek vannak. Erre fel voltak készülve és szép eredményeket tudnak felmutatni.

– Sokszor szó esett év közben a Sió programról.

– Ez a Dunától a Balatonig tartó vízi- és kerékpárút hat részből állna, három már kész, kettő folyamatban van, egy pedig a tervezés szintjén túl van, nemsokára kezdődik. Egyetlen egy elemet viszont nem fogunk tudni befejezni, pedig hihetetlen erőket mozgósítottunk egy hidacska építéséhez. A kerékpárút áthaladna egy patak fölött, de egyszerűen képtelenek vagyunk áttörni a vízügyi jogszabályokat.

Emellett drágultak a költségek is, és a megyei önkormányzat, meg a települések véleménye is az lett, hogy luxus lenne megépíteni. De a többi meglesz. Már készek a szálláshelyek, megállóhelyek, aszfaltozzák az új kerékpáros utakat, felújítják azokat az alsórendű, négy számjegyű utakat, amelyeken a kerékpáros forgalmat szeretnénk lebonyolítani.

Ez is a Tolna megyei értékeket fogja növelni, hiszen az új út mentén nagyon sok a látnivaló. A megyében másutt is sok energiát mozgósítunk, vagy inkább generálunk, mert nem mi végezzük ezt a munkát, hanem a települések, a településen élő emberek, akik szintén érdeklődnek a környezetükben lévő értékek iránt azok gyarapítására, megismertetésére. Azt tapasztaltuk, elképesztő mennyiségű értékkel rendelkezik ez a megye, mind természeti és kulturális, mind épített környezetben.

– Melyek az új esztendőben megvalósítandó legfontosabb feladatok?

– Most elindítottuk a TOP 2-t, zajlanak a tervezések, az Európai Unió is hozott egy döntést, azt mondták, hogy megérdemeljük azt a pénzt, amit ezekre a fejlesztésekre, elképzelésekre fordíthatunk majd. Ez első megközelítésben 45 milliárd forintot jelentene. De azért óvatos duhajként úgy hiszem, meg kell várni, amíg átérkezik az összeg a bankszámlánkra, mert vannak az unióban rossz példák ezzel kapcsolatban. De készülnek a tervek, felkészülünk, hogy a jelentős összeg megjön Magyarországra. Közben pedig mindent megteszünk, hogy az energiagondokat sikeresen megoldjuk.