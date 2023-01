A városvezető érdeklődésünkre elmondta: a képviselő-testület által 2022-ben, több csomagban meghozott takarékossági intézkedések eredménye leginkább majd akkor látszik, ha vége lesz a fűtési szezonnak. Szerencsére az eddigi hónapok nem voltak nagyon hidegek, de hátravan még két téli hónap. Az viszont most is látszik, hogy sokkal kevesebb energia fogyott, mint az ezt megelőző években.

Elkészült a nagyon várt városi bölcsőde, amit várhatóan áprilisban birtokba vehetnek a gyerekek. A képen Appelshoffer Ágnes, Tolna polgármestere. Fotó: Mártonfai Dénes.

A polgármester számított arra, hogy kapnak segítséget a kormánytól a rezsiköltségek brutális emelkedése kapcsán. Számos adatközlés és tárgyalás előzte meg a kormány erről szóló döntését. Az is egyértelmű volt, hogy csak akkor segít az állam, ha az önkormányzat is meghozza azokat az intézkedéseket, melyekkel csökken az energiafogyasztás, nőnek a helyi bevételek és biztosított lesz az önkormányzati intézmények folyamatos működése. Végül kiderült, hogy Tolna városa közel 133 millió forintot kap a rezsinövekmény finanszírozására.

A városvezetőtől megkérdeztük, hogy mik az önkormányzat lehetőségei a szociális segítés terén, illetve az eddigi tapasztalatok alapján mennyivel többen és mennyivel több segítséget várnak az önkormányzattól a rászorulók? A polgármester azt válaszolta: egyelőre nincs információja arról, hogy megnőtt volna a segítséget igénylők száma.

Úgy vélte, a válságot mindenki megérzi. Igaz, nem mindegy, hogy valaki egy luxusutazásról mond le, vagy az alapvető élelmiszerek megvásárlásáról. Úgy látja, hogy amíg van munkalehetőség, ha nehezebben is, de segítséggel megoldhatóak a nehézségek. Szerencsére egyelőre nincs tömeges leépítés a helyi foglalkoztatásban. A minimálbér és a kötelező béremelkedések, a nyugdíjemelés bizonyára segítség a problémák megoldásában. Ezzel együtt gazdaságilag szerinte is mindenki nehezebb év elé néz, mint tavaly.

Rámutatott ugyanakkor, hogy a rászorulók kedvezménnyel vásárolhatnak tűzifát, kedvezményes a gáz, áram és vízhasználat. 2022-ben a duplájára nőttek a szociális segélyek a városban, amely némi támogatást jelent a rászorulóknak.

Meggyőződése szerint az idős embereket elsősorban a gyermekeiknek kell segítenie, amennyiben szükséges. Ám sok olyan idős ember is él, akiknek nem született gyermekük, esetleg időközben elhalálozott, vagy ő maga is nehéz anyagi helyzetben van. Számukra az önkormányzati, egyházi és állami intézmények nyújthatnak segítséget. Tolnán működik egy idősek otthona és két idősek napközije. Ezeken felül a családsegítő központ számos ellátási formát biztosít a rászorulóknak. A városban több civil egyesület működik, ők a tárgyi adományokon túl étellel, élményekkel is támogatnak, mentális segítéssel is foglalkoznak.

A fejlődés nem áll meg

Appelshoffer Ágnes arról is beszélt, hogy az energiaválság a kommunikációban háttérbe szorította a fejlesztéseket. Pedig 2022-ben is gyarapodott a település. Elkészült a nagyon várt városi bölcsőde, amit várhatóan áprilisban birtokba vehetnek a gyerekek. Ez egy igen fontos, nagy projekt.

A kormány támogatásával 186 millió forintból újítottak fel utakat és járdákat, Tolnán és Mözsön egyaránt.

Nyolcvanmillió forint TOP Plusz támogatást is elnyert az önkormányzat, különböző stratégiai dokumentumok elkészítéséhez, melyek megalapozzák a fejlesztéseket és a pályázatok előkészítéséhez nagyban hozzásegítenek. Várhatóan ebben az évben kiírják a tervezett uniós pályázatokat, és folytatódnak a nagyobb fejlesztések, beruházások. Az önkormányzati tervek megvalósításához természetesen még nagyon sok munkára lesz szükség, de a város vezetése készen áll erre.