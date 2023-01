Költői szépségű dokumentumfilmmel kezdődött a Léleképítő sorozat hétfői, idei első állomása. A Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében a Gyöngy a sárban című alkotást tekinthette meg a közönség. A Sárköz egyedülálló világát, a tájat és embereket bemutató, nemzetközi nagydíjas remekmű végeztével felcsattant a vastaps. A tetszésnyilvánítás egyszerre szólt a filmnek, valamint abban megszólaltatott főszereplőjének. Aki nem volt más, mint a teremben az első széksorban helyet foglaló Andrásfalvy Bertalan.

Andrásfalvy Bertalan. Fotó: Makovics Kornél.

A Léleképítő vendége ugyanis – mint arról röviden már írtunk – ez alkalommal a magyar néprajztudomány korelnöke, a 92. életévében járó, Széchenyi- és Magyar Örökség díjas, nyugalmazott egyetemi tanár volt. Népszerűségét mutatja, hogy neve telt házat vonzott, mint azt dr. Tóth Csaba Attila, a Léleképítőt huszonhárom éve megálmodó és a rendezvényt azóta vezető házigazdája köszöntőjében meg is állapította. A filmmel kapcsolatban hozzátette: az nemcsak a Sárköz, hanem más magyar tájegységek, például az Ormánság és azon túl egész Európa születését, felemelkedését, csúcsra jutását, majd hanyatlását és halálba hajló agóniáját mutatta be, utalva ezzel az egykézésre és az élet helyett az életszínvonal választására. Summázatként kijelentette, ami a filmben kulcsmondataként el is hangzott: aki tiszteli az életet, azé a jövő.

Bali János, a bemutatott film rendezője meghatottan mondta el: hálás a Teremtőnek azért, hogy ötven éve atyai barátja lehet Andrásfalvy Bertalannak. Hozzátette, hogy nincs a világon még egy olyan türelmes riportalany, aki olyan hittel, reménységgel, lelkesedéssel rendelkezne, mint a néprajztudós. Hiszen a film húsz éven át készült, több száz ember munkájával. Bali János ezt a családias szeretettel viselt húsz esztendőt az ugyancsak jelenlévő Andrásfalvy Bertalanné Gere Máriának egy virágcsokorral köszönte meg. Ugyancsak megköszönte több alkotótársának, barátjának a közös munkát. A névsort Bóli Péter, Manga István, Bartos István és az egykor Szekszárdról indult, ma már nemzetközi hírnévvel bíró Mayer Zoltán operatőr alkotta.

Andrásfalvy Bertalan a Jövőnk gyökerei című előadásában elsőként a filmre utalva megjegyezte: a nézők látleletet kaphattak a tájegységről. A magyar műveltségnek szinte világhírű része volt a sárközi művészet, minek emlékeit a múzeumok is őrzik. Mit kellene csinálnunk, hogy az, ami érték volt, ne tűnjön el teljesen? – tette fel a kérdést. Idézte Kopp Mária – a Léleképítő sorozat legelső vendége – , a pszichológiai tudományok akadémiai doktora vonatkozó, Magyar lelkiállapot című művét is, mely kimutatja, hogy a magyar társadalomban az átlagnál sokkal több az elmagányosodott, depressziós, egyedül maradt, beteggé lett ember. Ezt a súlyos gondot lehetséges eredménnyel kezelni, amennyiben visszaállítjuk az emberi kapcsolatokat, az emberek közötti szeretetet, mert az nem luxus, hanem szükséglet. Ezen kapcsolatok megteremtésére szolgál – miként azt a film is bemutatta – a művészet. Abban a népi társadalomban, melynek kutatásával egész életében foglalkozott, a népművészet mindenkié volt. A hagyományos, paraszti társadalomban mindenki énekelt, táncolt és részt vett a közösség szokásaiban. Szükség lenne a legfiatalabb korosztály számára a gyermekjátékok megtanulása is, hiszen ennek a tudásnak szintén jelentős szerepe lenne az emberi kapcsolatok megteremtésében.

A néprajztudós a paraszti társadalom minél jobb megismerését is szorgalmazta. Tette ezt azért, mert a parasztság tartotta meg a nemzetet. Világhatalmak között ez a kis ország óriási emberveszteség áldozatával megmaradt és él. De ha így megy tovább, akkor nem kipusztítanak bennünket, hanem kipusztítjuk magunkat – jelentette ki. Ismételten aláhúzta: vissza kell hozni az emberek közötti kapcsolatokat, hogy itthon maradjanak a fiatalok.

Hangsúlyozta, hogy sok esetben nem külső erő volt a magyarság számos veszteségének oka. Példaként említette a XIII. századot, amikor is IV. Béla király fellépett a falvak rovására legelőket kialakító, marhákat tartó és azokat jó pénzért külföldön értékesítő, kapzsi hatalmasságok ellen. Az urak emiatt nem támogatták a magyar uralkodót és szinte várták a tatárokat, akik lerohanták az országot. Az effajta meghasonlások a magyar történelem későbbi korszakaiban is súlyos károkat okoznak, Andrásfalvy Bertalan a Dózsa-féle parasztháborút, valamint a mohácsi csatát is ebbe a sorba sorolta. Ezzel együtt – jelentette ki – a magyarság története egy hősi eposz, és a kisemmizett nép eredményesen védte hazánkat.