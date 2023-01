A felvétel január 19-én készült Dombóváron, ahol aznap több programon is részt vett a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, akit Vizin Balázs szerkesztő kérdezett a térségben zajlott fejlesztésekről, nemzetpolitikai aktualitásokról.

Potápi Árpád János Dombóváron adott interjút a Teol.hu podcast csatornájának (Fotó: V. B.)

A dombóvári térség országgyűlési képviselője a csütörtöki választókerületi programja során elsőként a horgászati etetőanyagok gyártásával és forgalmazásával foglalkozó PJ Top Mix Kft. új logisztikai csarnokának átadásán vett részt. A podcast beszélgetés során is kiemelte a beruházás jelentőségét. Azt, hogy a helyi fejlesztés hozzájárult az országosan is jegyzett és elismert cég bővüléséhez, másrészt annak is nagy jelentőséget tulajdonított, hogy a csarnoképítésben dombóvári vállalkozók jutottak munkához.

A beszélgetés második felében nemzetpolitikai aktualitásokról esett szó. Az orosz-ukrán konfliktus hatásairól, a kárpátaljai magyarok helyzetéről és többek között arról, hogy melyek a 2023-as év legfőbb nemzetpolitikai irányvonalai.

A Teol.hu podcast legújabb adásának premierjét szombaton délután tartjuk, de a csatorna korábbi beszélgetései ide kattintva bármikor meghallgathatók.