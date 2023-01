– Nagyon sokat dolgoztunk a mostani kampányban, éreztük a támogatottságot, de ekkora fölényre mi sem számítottunk – mondta megkeresésünkkor Iregszemcse régi-új polgármestere. Tóth Szabolcs hozzátette, saját és képviselőtársai nevében is köszöni a támogatást és a bizalmat, hálásak mindezért, ugyanakkor azt is érzik, hogy az út, amit 2019-ben kijelöltek, jó irány. A siker szerinte annak is köszönhető, hogy a korábbinál emberközpontúbb önkormányzatot hoztak létre, amely abban is megnyilvánult, hogy közvetlenül elérhetőek voltak: megállíthatták őket az utcán, akár a polgármestert is fel lehetett hívni telefonon bármilyen problémával. A fejlesztések mellett ugyanis a kapcsolattartás legalább olyan fontos a helyben élőkkel – mutatott rá.

Hogy hogyan tovább, különösen a víziközmű tulajdonjogának átadásával kapcsolatban, amely miatt az előző testület feloszlott, úgy fogalmaz: nem lesz könnyű döntés. – Alaposan átgondolva úgy kell dönteni, hogy az a községnek a legjobb legyen – hangsúlyozta. A testülettel közös munkáról azt mondta, bízik benne, hogy ezúttal gördülékenyebben megy majd az együttműködés, köszönhetően annak is, hogy a képviselő-testület nagy része azokból áll, akikkel közösen dolgoztak a kampányban. – Természetesen olyan a csapat, akik bárkivel tudnak és szeretnének is együtt dolgozni, azokkal is, akik másként gondolkodnak dolgokról – tette hozzá.

Tóth Szabolcstól megtudtuk, hogy több kisebb-nagyobb fejlesztési tervvel vág neki az elkövetkező időszaknak. Ezek közül a polgármester szerint legfontosabb az általános iskola ebédlőjének kiépítése. Emellett régi álma egy valódi piactér kialakítása, hiszen számos őstermelő van Iregszemcsén, de hasonlóan fontos lenne az utak, a járdák korszerűsítése, megépítése is. Reméli, hogy hamarosan újra megnyílnak a pályázati lehetőségek, amelyek segítségével meg tudják valósítani elképzeléseiket.

