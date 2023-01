Hagyományos éves gyűlését tartotta meg a napokban a Györkönyi Pincehegyért Egyesület, amely 2007 óta szervez különböző programokat a Györkönyi Pincefaluban, emellett a településrész környezetének rendbetételéért, tisztaságáért és úthálózatának fejlesztéséért felel.

A vacsorát megelőzően fontos feladatokról, idei programokról is szó esett a Györkönyi Pincehegyért Egyesület rendezvényén (Beküldött fotó)

Braun Zoltán, az egyesület vezetője szerint a szervezet komoly közösséggé nőtte ki magát az elmúlt évek alatt, olyannyira, hogy ötven tagnál korlátozniuk kellett a létszámot. – Van egy présházunk, ahol minden januárban, évkezdetkor tartunk egy komolyabb, disznóvágással egybekötött összejövetelt. Az idei alkalommal szép számban, összesen 44-en vettek részt a programon – mondta a főállásban polgármesterként tevékenykedő elnök, akitől megtudtuk, az egyesület nem csak helyiekből áll, távolabbról is vannak tagjaik, akik beleszerettek a Györkönyi Pincefaluba.

Idén is elfogadták az egyesület munkatervét, amelynek értelmében a hagyományok szerint ebben az évben is minden hónap utolsó péntekjén összegyűlnek a tagok. Ekkorra időzítik a társadalmi munkákat, egyebek mellett a pincefalu rendbetételét is. Mint megtudtuk, az egyesület szabályai meglehetősen szigorúak, így a tagságot például csak akkor tarthatja meg valaki, ha legalább két alkalommal részt vesz egyesületi ülésen és társadalmi munkán is.

Braun Zoltán elmondta, hogy az idei összejövetel először hagyományosan szűkebb körben indult, de estére már családtagok és azok az egyesületi tagok is csatlakoztak, akik napközben nem tudtak részt venni az eseményen. A program kellemes, vacsorával egybekötött esttel zárult, ahol azon tagjaik, akik a helyi dalárdában is énekelnek, vidám nótázással járultak hozzá az est hangulatához.

Az ülésen szó volt olyan együttműködésekről, amelyben más hazai pincefalvakkal együtt részt vesz a györkönyi is. A szervezet ugyanis kiemelt feladatának tekinti az értékmegőrzést, ezért csatlakozott több, különböző országok pincefalvait tömörítő projekthez, amelyben sikeres nemzetközi, máshol hasznosítható jó példákat vizsgálnak a falusi turizmus területén, a tradícionális családi borászatok megmaradása érdekében.

A januári gyűlésen az idei nyitott, nagyközönségnek szánt programokról is beszéltek. Az egyesület elnökétől megtudtuk, több rendezvénnyel készülnek az idei évre, így a tervek között szerepel az áprilisi borverseny, vagyis a Golden Bor Díjkiosztó és Gála, a Zenés Gasztro Bortúra, amelyet a tervek szerint hagyományosan június utolsó szombatján rendeznek meg, az augusztusban, a nemzetiségi nap kiegészítéseként egy nagyobb bortúra, valamint szeptemberben a szokásos szüreti felvonulás, illetve novemberben a Gácsérok és Újborok program várja a résztvevőket.