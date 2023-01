A városháza millenniumi termében megrendezett civil fórumra az idén – a korábbiaktól eltérően – az ez évi költségvetés elfogadása előtt került sor. Ennek oka az igen kiélezett gazdasági helyzet, ami nagyon körültekintő gondolkodást kíván meg. Volt ugyan néhány év, amikor kiugróan magas összeggel tudta támogatni az önkormányzat a civileket, sajnos az idei év nem ilyen lesz – számolt be az eseményről a bataszek.hu. A tervek szerint kicsivel több, mint 22 millió forintra számíthatnak az egyesületek a várostól, de a pályázati lehetőségeket is érdemes figyelemmel kísérni.

Az összejövetelen bemutatták a város rendezvénytervét is. A kínálat a megszokott események, ünnepek mellett több évfordulós programot is tartalmaz, valamint számol a szeptemberben megrendezésre kerülő, immár hagyományos bornapokkal is. Természetesen mindez még csak terv, hiszen – mérlegelve a város anyagi lehetőségeit – a végleges döntés a februári testületi ülésen születik meg, hangsúlyozta a polgármester. Elhangzott az a szándék is, hogy a bemutatott kulturális kínálatot az egyesületek rendezvényeivel összefésülve, februárra készüljön el a városi programnaptár.