Szekszárdon, március 1-től a helyi közlekedésben az autóbuszon váltott menetjegy ára 400 forint lesz, ez 82 százalékkal több a korábbinál, a közlekedési mobiljegy applikációban, vagy elővételben váltott menetjegy 350 forint. Lesz napijegy, amely 24 órán át érvényes, és 1000 forintba kerül. Az összvonalas havibérlet 7000 forint, az összvonalas a félhavi bérlet 4000. A tanulók havi bérlete 1560, a félhavi 800 forint. A nyugdíjas havi bérlet 2800 és a nyugdíjas félhavi bérlet 1600 forint, a közlekedési mobiljegy applikációban vásárolt bármelyik bérlet pedig a hagyományosan megvettnek a kilencven százalékába kerül.

Döntés született a vásári és a piaci díjakról is. Eszerint a vásárokon, állatonként, ló, szarvasmarha, szamár, öszvér esetén a korábbi 550 helyett 1000 forintot kell fizetni, sertésenként 115 helyett 200-at, a malac, juh, kecske, bárány díja 150 forint lett, míg a nyúlból és baromfiból, ha egy darabot visznek, 60 forintot kell fizetni. Egyébként a vásári árusoknak 400 forint egy folyóméter, mutatványosoknak 600 forint. Az autóvásárban, személygépkocsi után 1000, motorbicikli után 500, teherautónként pedig 1600 forint a díj. A kirakodóvásárokon évi helyi bérlet folyóméterenként 20 ezer forint.

A piaci asztalok napi helypénze, bérlettel, a lenti részen 300-ról 500 forintra emelkedett, az emeleten 250-ről 400-ra, bérlet nélkül viszont lent 700, és az emeleten 500 forint. A ládából árusítók díja 100 forint ládánként, bármilyen más tárolóeszközből pedig 400 forint négyzetméterenként. Ha járműből árusítanak akkor a parkolóhely alkalmanként 4000 forint. Vannak szolgáltatási díjak: a mérlegelés 150 forint, a gombavizsgálat 800. Az árusító asztal havi bérleti díja a helypénzen felül, lent 6000, fent 3000 forint, a negyedéves bérlet 15 illetve 7 és fél ezer forint, és van féléves bérlet is, az meg a fölszinten 30 ezer, és az emeleten 15 ezer forint.

Növekednek a vásári és a piaci díjak is. (Fotó: Mártonfai Dénes)

Bátaszéken a drasztikusan megdráguló élelmiszer- és energia árak miatt az étkezési díjakat emelte januártól az önkormányzat, ennek mértéke közel harminc százalék, tájékoztatta lapunkat dr. Bozsolik Róbert polgármester. A díjak emelkedése érinti a bölcsődés, óvodás, általános iskolás, gimnáziumi tanulók szüleit, valamint azokat az időseket akik igénylik a közétkeztetést. Bátaszéken ezen kívül más áremelés nem történt, adót sem emeltek, valamint az önkormányzathoz tartozó lakások díja, a piaci bérletek, a temető fenntartási költségek sem változtak. Ennek oka, hogy jelentős bevételt az önkormányzat számára a felsoroltak nem hoztak volna, viszont az érintett családokat rosszul érintené, tette hozzá a polgármester.

Aparhanton 2 százalékos iparűzési adót vezettek be, amely azóta sem változott. A kommunális adó mértéke jelenleg tízezer forint évente. – Esetünkben önkormányzati lakások vannak, amiket piaci alapon adunk ki és gyakorlatilag ezekben mind laknak is. Egy olyan lakás van, amit arra tartunk fenn, hogyha esetleg a helyi iskolának a jövőben vidéki pedagógusa ezzel a feltétellel vállalna munkát, akkor legyen hová költöznie. Ilyenre volt példa a tavalyi évben is. A lakások ára az ingatlan nagyságától függ, korábban a beköltözésekről a képviselő testület döntött – mondta el Dávid Tímea, polgármester. A házi segítségnyújtást társulási formában oldják meg a településen.